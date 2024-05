Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 5 maggio 2024

Dopo aver aver ricevuto la visita di Mike (Ken Hanes) in prigione, Sheila (Kimberlin Brown) viene affrontata da Li (Noemi Matsuda), desiderosa di vedere con i propri occhi la sua fine. Intanto Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non è in grado di far breccia in Bill (Don Diamont), deciso a difendere Sheila: la libertà della Carter per quella di Taylor (Krista Allen)…