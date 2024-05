Beautiful, anticipazioni americane: Finn e Steffy, coppia a rischio a causa di Sheila?

Nelle puntate americane di Beautiful, il matrimonio di Finn e Steffy Finnegan potrebbe presto trovarsi di fronte ad un difficile bivio a causa del legame indistruttibile che ora lega il giovane medico alla madre naturale, Sheila Carter.

Infatti quella spinta che muoveva il ragazzo verso la donna che lo ha partorito non è più inspiegabile, ma si basa su un preciso convincimento da parte di Finn: secondo lui, Sheila è cambiata. Per questo, il dottore non solo è stato felicissimo di scoprire che la Carter fosse ancora viva, ma la ritiene una un’eroina: questo perché Sheila ha provato ad impedire alla sua sosia Sugar di uccidere Steffy.

“Non farei mai del male a tua moglie, amo lei e i vostri bambini“, ha dichiarato Sheila una volta liberata da Finn e da Deacon dal luogo abbandonato dove Sugar l’aveva fatta prigioniera, prima di irrompere a casa della giovane Forrester e provare ad ammazzarla (salvo restare uccisa lei stessa). Per Finn, la moglie avrebbe dovuto gioire alla notizia: non ha ucciso sua madre e davvero quella notte ha agito per legittima difesa, ma non per proteggersi da Sheila.

Tuttavia, come prevedibile, la reazione di Steffy non è stata quella che il marito, davvero ingenuamente, si aspettava: il fatto che Sheila sia ancora viva è un incubo peggiore dell’orribile sensazione di aver tolto la vita ad una persona, perché per la figlia di Ridge Sheila resta la stessa sociopatica di sempre.

A supportare l’opinione di Finn, invece, è Hope Logan, che sembra pronta a sposare l’opinione che di Sheila hanno ormai Finn e Deacon. Sebbene fino al giorno della sua morte Hope avesse messo il padre di fronte ad un ultimatum (la Carter, oppure la figlia e i nipoti), ora Hope capisce il loro punto di vista e ritiene che Finn abbia diritto a provare questi sentimenti per Sheila, specie ora che la donna ha dimostrato la propria redenzione battendosi per Steffy.

“Sei la migliore“, ha risposto Finn di fronte alla disponibilità di Hope di capirlo, senza giudicarlo. Di diversa opinione è invece Liam Spencer, che ha trovato conferma di come sua figlia Kelly non sia al sicuro nelle mani del patrigno, così cieco di fronte a Sheila. “Finn è un idiota“, ha sbottato Liam di fronte alla difesa del ragazzo da parte di Hope.

Insomma, l’unione dei Finnegan sembra a rischio. Nei prossimi episodi americani, Steffy deciderà di rivolgersi di nuovo alla fonte dei suoi problemi, ovvero Sheila, intimandole di porre fine a qualsiasi contatto con Finn. Ovviamente la Carter non le darà ascolto, visto che proprio Finn sarà invitato alle imminenti nozze della donna con Deacon, pronto a sposarla ora che l’ha ritrovata. Deacon vorrà il futuro figliastro al proprio fianco come testimone all’altare.

Ma Sheila è davvero cambiata? Uno dei suoi primi gesti è stato recarsi in ospedale e richiedere espressamente le cure della dottoressa Li Finnegan: nascosta sotto un lenzuolo e lasciando intravedere solo il piede con il dito mancante, la Carter ha giocato con la dottoressa fino a rivelarsi, scatenandone l’orrore e la furia. Deacon, che ha assistito al fatto, ha trovato il tutto divertente…

Insomma, Sheila si è guadagnata molti sostenitori: finirà per tradirli e far fare loro la figura degli sciocchi? In molti ipotizzano che, alla fine, si potrebbe scoprire che tutta la vicenda di Sugar potrebbe essere stata in qualche modo organizzata da Sheila, che avrebbe così trovato il modo di passare per vittima…