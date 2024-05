Beautiful, anticipazioni americane: Ivy bacia Liam, qualcuno si ingelosirà?

Nelle puntate americane di Beautiful, come già vi avevamo anticipato, ha fatto il suo ritorno sulla scena Ivy Forrester, la cugina di Ridge e fratelli che, in passato, fu rivale sia di Hope Logan che di Steffy Finnegan per il cuore di Liam Spencer, passando anche per suo fratello Wyatt.

E proprio con Liam la ragazza si è incontrata, di passaggio a Los Angeles ma con la possibilità in mente di poter tornare a vivere in California in pianta stabile. Come la figlia di John Forrester ha spiegato, suo zio Eric le avrebbe proposto di prendere in mano la sezione gioielli della Forrester Creations, rimasta senza designer dopo la partenza di Quinn Fuller. In questi anni Ivy ha portato avanti il suo lavoro nella natia Sydney, riscontrando discreto successo. Sul piano personale, stando alla sua interprete Ashley Brewer, Ivy ha avuto un paio di relazioni finite male e non avrebbe mai dimenticato del tutto un certo suo ex: Liam!

La parente di Steffy non è stata affatto timida nel mostrare al giovane il suo interesse ancora vivo; assicuratasi che tra Liam e la sua ex moglie Hope non vi sia nell’aria il profumo della riconciliazione, si è fatta avanti, flirtando schiettamente e baciando il ragazzo, apparso tutt’altro che insensibile al fascino dell’australiana.

Naufragata la sua unione con Hope e respinti i suoi tentativi di riconquista nei confronti di Steffy, Liam è deciso a concentrarsi solo sul lavoro e figli, facendo mea culpa nel modo in cui, per anni, il suo comportamento incostante abbia fatto soffrire sia la giovane Logan che la figlia di Ridge. Tuttavia, ora che si è palesata una nuova possibilità all’amore, Liam non è parso del tutto impermeabile al corteggiamento di un’altra ex…

La presenza di Ivy, per i fan americani, potrebbe fare da catalizzatore per accendere la gelosia da parte di una delle precedenti consorti di Liam: potrebbe essere Steffy? Gli spoiler indicano che quest’ultima non sarà particolarmente contenta di trovare il ragazzo in compagnia della cugina e vorrà conoscere le intenzioni di Ivy. Se nell’ultimo anno Steffy ha sempre respinto l’interesse di Liam, improvvisamente potrebbe cambiare idea?

In fondo già vi abbiamo riportato come venga da tempo suggerito che Hope possa diventare un nuovo interesse amoroso di Finn, nei confronti del quale la figlia di Brooke spende continui complimenti, rimarcando quanto Steffy sia fortunata ad averlo come marito. Non è la prima volta che gli autori sembrano sperimentare questa possibilità: fu all’inizio, quando Sheila ebbe lo strampalato piano di fingersi fidanzata di Deacon sperando che questo facesse avvicinare Finn e Hope, ritenendo che quest’ultima sarebbe stata più morbida nei suoi confronti rispetto a Steffy.

Poi, molto tempo dopo (in puntate ancora inedite in Italia), Finn è improvvisamente diventato difensore di Hope, dichiarando guerra a Thomas, che, secondo lui, non la meritava. Ora, con la partenza di Thomas e la fine della sua storia con Hope, gli sceneggiatori sembrano ancora sondare questa chance. Forse a bloccarli, ogni volta, è stata la popolarità della coppia Finn e Steffy, ma è chiaro come l’idea di aprire un nuovo valzer delle coppie sia stata da loro considerata più volte nel corso del tempo. Sarà la volta buona?

Una inaspettata gelosia da parte di Steffy suggerirebbe proprio questo, assieme al fatto che la ragazza potrebbe non accettare che Finn continui ad avvicinarsi a Sheila Carter, ora che le anticipazioni chiariscono che la donna è effettivamente ancora viva! Seguici su Instagram.