Beautiful, anticipazioni dal 19 al 25 maggio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 19 a sabato 25 maggio 2024

Bill, innamorato di Sheila, ha ricattato Finn e Steffy minacciando di denunciare Taylor e impedendo loro di testimoniare. Così facendo, è riuscito a far scarcerare Sheila. Katie va a trovare Bill cercando di farlo ragionare, ma lui sembra totalmente plagiato da Sheila.

Alla fine della discussione tra Bill e Katie, lui caccia di casa l’ex-moglie e bacia la sua nuova compagna. Grazie all’aiuto di Bill, Sheila è libera e può iniziare una nuova vita accanto a lui. Finn e Steffy sono ancora sconvolti.

Finn e Steffy rivelano a Li di essere stati vittima del ricatto di Bill. Nel frattempo, Katie appare visibilmente turbata dalla discussione avuta con l’ex-marito.

Katie confida a Carter le sue preoccupazioni per il futuro del figlio. La relazione amorosa tra Bill e Sheila allarma Wyatt e Liam, al punto che decidono di affrontarlo per un faccia a faccia chiarificatore.

Come reazione alla preoccupazione di Liam e Wyatt riguardo alla relazione con Sheila, Bill informa i figli che il suo rapporto con Sheila è saldo e che lo sarà a tempo indeterminato. Steffy e Finn cercano di vivere con serenità nonostante Sheila sia libera.

Steffy e Finn non intendono abbassare la guardia e si dichiarano pronti ad affrontare i suoi eventuali colpi di testa. Brooke, Hope e Liam parlano di come Bill stia ricattando Taylor per tenere Sheila fuori di prigione.

Brooke decide di andare a casa di Bill per cercare di fargli cambiare idea e convincerlo a fare arrestare Sheila. E in presenza di Sheila, Brooke fa un appassionato discorso a Bill.

Brooke, grazie al suo appassionato discorso, alla fine sembra smuovere qualcosa in Bill. Deacon è in fibrillazione perché diventerà il nuovo proprietario del ristorante “Il Giardino”; Hope lo informa che Bill e Sheila si sono messi insieme.

Brooke cerca di convincere Bill a liberarsi di Sheila, ma non c’è niente da fare, lui è irremovibile e le risponde di aver bisogno di Sheila.

Dopo il netto rifiuto di Bill di lasciare Sheila, Brooke se ne va giurando che non si fermerà finché Sheila non finirà dietro le sbarre. Eric e Zende ricevono una pessima recensione sui modelli che hanno creato per l'ultima sfilata.