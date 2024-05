Beautiful, anticipazioni e trama 1° giugno 2024: Sheila becca Katie che vuole convincere Bill a…

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 1° giugno 2024

Dopo la conversazione con Steffy, Hope capisce che lavorare di nuovo con Thomas non è possibile, anche per via della tensione che potrebbe creare con Liam. Thomas però dice a Paris di essere ottimista. Intanto, durante un incontro casuale a Il Giardino, Finn mette in chiaro a Sheila di non voler avere a che fare niente con lei e che attende il giorno in cui sarà dietro le sbarre. Sheila, tuttavia, continua ad essere speranzosa, ma becca Katie intenta a convincere ancora Bill ad allontanarla: l'editore chiede all'ex moglie se tornerebbe con lui qualora decidesse di liberarsi di Sheila…