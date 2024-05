Beautiful, anticipazioni e trama 29 maggio 2024: Steffy non vuole far tornare Thomas!

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 29 maggio 2024

Se – preoccupata com'è per le sorti della sua linea – Hope (Annika Noelle) è sembrata possibilista sul reintegrare Thomas (Matthew Atkinson) alla Hope For The Future, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si dimostra più risoluta e fa resistenza alla richiesta del fratello. Thomas, consapevole che ci vorrà tempo per riconquistare la fiducia dei familiari, ritiene che la sorella dovrebbe pensare al bene degli affari e farlo tornare. Deacon (Sean Kanan) e Sheila (Kimberlin Brown) sono concordi sul non rivelare a Hope e Bill (Don Diamont) di essere stati amanti e di aver vissuto insieme. Deacon è sicuro che Sheila non abbia con Bill la loro stessa intesa.