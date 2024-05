Endless love, trama 2 e 3 maggio 2024: Nihan “sparisce” e Emir si infuria!

Anticipazioni puntata Endless love di giovedì 2 e venerdì 3 maggio 2024

Galip dice al figlio di avere pazienza: prima o poi il suo momento arriverà. Kemal intanto trama qualcosa contro di lui insieme a Zehir. Nihan parla con Zeynep, sicura che lei stia frequentando Emir, e la avverte della pericolosità dell’uomo. Tarik, nel corso di una passeggiata con Banu (dalla quale si sente attratto), incontra Kemal, che in quel frangente scopre che lui lavora per Emir. Ne scaturisce un litigio…

Salih sta male in quanto Zeyep non intende saperne ancora di lui. Conversando con Onder riguardo al suo incidente, Kemal gli chiede se anche lui non sospetti di Emir. Per proteggere sua figlia dalla furia del marito, Onder ordina a Kemal di non mettere in giro simili sospetti. Ma Kemal, sinceramente intenzionato a proteggere Nihan, consiglia a Onder di riflettere su quanto ha detto.

Emir promette a Zeynep che farà di tutto per stare insieme a lei. Durante un incontro lavorativo in un ristorante, Hakki ribadisce a Kemal di avere fiducia in lui e dà un giudizio negativo su Emir. Raggiunti da Asu, Hakki affida a lei e a Kemal la direzione della compagnia. Nel frattempo Nihan, arrabbiata dopo aver visto di nuovo Emir insieme a Zeynep, decide di sparire per qualche ora; ciò fa arrabbiare Emir che la va a cercare invano a casa di Kemal. Rientrato a casa, lo attendono altre sorprese.