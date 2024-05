Endless love, anticipazioni 21 maggio 2024: le indagini private di Nihan

Anticipazioni puntata Endless love di martedì 21 maggio 2024

Nihan intende scoprire cosa nasconde Zeynep e dunque incontra Salih. Anche Kemal vorrebbe fare chiarezza, quindi chiede ad Ozan di vederlo. Ozan si rende conto che Zeynep è scomparsa e trova una missiva lasciata dalla ragazza, in cui lei gli fa capire che, pur amandolo, vuole divorzio per non allontanarlo dalla sua famiglia. Ozan a quel punto tenta di togliersi la vita ma Onder e Vildan riescono appena in tempo a portarlo in ospedale e salvarlo.

Nihan, dopo aver estorto alcune informazioni a Zehir, raggiunge lui e Kemal nel posto in cui Karen e suo marito ritireranno i passaporti. Ma mentre Kemal e Zehir, dopo l'arrivo dei due, sono pronti ad entrare in azione, la polizia irrompe portando via Karen e Taner. Nihan e Kemal scoprono in seguito che i coniugi non sono mai giunti in una stazione di polizia e temono che in tutto questo c'entri il "solito" Emir. In effetti Karen e suo marito sono effettivamente nelle mani di Emir…