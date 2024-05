Endless Love anticipazioni: “incidente” d’auto per Nihan e Emir

Nelle prossime puntate di Endless Love, un piano di Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) pensato per liberarsi una volta per tutte di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) si ritorcerà anche contro Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Fortunatamente, non succederà nulla di irreparabile ai due personaggi, che comunque resteranno coinvolti in un incidente d’auto…

Endless Love, news: Tufan medita vendetta contro Emir

Turbato dal rifiuto della sua “complice” Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk), alla quale avrà confessato senza successo di essere innamorato da tempo di lei, Tufan inizierà a meditare una sua vendetta nei confronti di Emir e Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen) quando Kemal Soydere (Burak Ozcivi) gli farà riabbracciare la madre Nusan, che credeva morta da tempo.

Una volta che scoprirà che Nusan è stata allontanata da lui poiché unica testimone del tentato omicidio compiuto da Galip di Müjgan (Ayşen İnci), la madre di Emir, Tufan finirà per prendersela proprio col suo capo e, utilizzando uno scagnozzo di Hakkı Alacahan (Metin Coşkun), saboterà i freni della sua macchina, nel tentativo di farlo uscire di strada ed ucciderlo. Tufan dovrà fare i conti però con un imprevisto, dato che sull’auto di Kozcuoğlu, che doveva essere solo, salirà anche Nihan…

Endless Love, spoiler: incidente per Nihan e Emir

Eh sì: al termine di un pomeriggio nel quale Emir avrà cercato di recuperare terreno con Nihan, comportandosi con lei in maniera paziente e galante, i coniugi Kozcuoğlu finiranno per litigare furiosamente. Nervoso e su di giri, Emir inizierà quindi ad andare ad altissima velocità con la sua automobile e tenterà di frenare appena Nihan gli supplicherà di andare piano.

A causa dei freni manomessi, Emir perderà quindi il controllo della vettura, che andrà a sbattere su un albero. Di conseguenza, sia Kozcuoğlu e sia Nihan perderanno i sensi e verranno messi in salvo dall’arrivo dell’ambulanza, chiamata proprio dall’uomo ingaggiato da Tufan che li stava inseguendo.

Endless Love, trame: Emir sospetta di Kemal ma…

Ovviamente, appena avrà ripreso in mano la situazione, Emir sospetterà immediatamente di Kemal e un video del luogo dell’incidente sembrerà dargli ragione, dato che l’uomo era nei paraggi. Appena Soydere si dirà estraneo al fatto, sottolineando che se avesse voluto tentare di ucciderlo l’avrebbe fatto guardandolo negli occhi, Emir dovrà rivedere la sua lista di sospetti e, ancora una volta, si chiederà se in tutto ciò possa aver avuto un ruolo il suo misterioso fratello segreto.

Inconsapevole del fatto che il parente che tanto cerca è Asu, Emir riaprirà quindi le sue personali indagini per scoprire chi sia il Kozcuoğlu in incognito e perseguirà una pista non del tutto errata: si convincerà infatti del fatto che soltanto Tufan potrà portarlo dal “fratellino”.

Si tratterà di una teoria in parte veritiera, data l'alleanza segreta tra il suo braccio destro e la stessa Asu, che nel frattempo, come vi abbiamo già anticipato, darà del filo da torcere allo stesso Emir evitando che Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) venga costretta dall'imprenditore ad abortire…