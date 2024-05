Endless Love anticipazioni: Leyla viene accoltellata, ecco perché

Altro momento decisamente drammatico in arrivo a Endless Love. Nelle prossime puntate italiane della dizi turca, Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) verrà infatti accoltellata e in tutto ciò avrà un ruolo fondamentale Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu). Scopriamo insieme perché…

Endless Love, news: Nihan e Kemal in fuga ma Zeynep trama contro di loro…

La storyline si delineerà nel momento in cui, dopo aver tentato di togliersi la vita buttandosi dal balcone di un hotel, Nihan Sezin (Neslihan Atagul) accetterà di fuggire all’estero insieme al suo amato Kemal Soydere (Burak Özçivit). La ragazza, però, agirà in quel modo soltanto quando l’ingegnere le farà sapere che anche il gemello Ozan (Barış Alpaykut) è al sicuro in un località segreta insieme alla moglie Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse).

Dal canto suo, Ozan lascerà la località segreta in questione in modo da costituirsi per l’omicidio di Linda e non venire più ricattato da Emir, ma ciò avverrà solo quando Nihan e Kemal saranno ormai lontani dalla Turchia.

Tuttavia, il piano ben orchestrato da Kemal andrà letteralmente in frantumi quando Zeynep si accorgerà di essere realmente incinta, dopo aver simulato per qualche giorno la sua gravidanza. A quel punto, la ragazza si metterà in contatto con Emir, che potrebbe essere il padre del bambino esattamente come Ozan, e gli darà le indicazioni su dove rintracciare Nihan (dopo aver avuto garanzie sulla sua incolumità e su quella del figlio).

Endless Love, news: Nihan e Kemal fanno l’amore ma…

Ciò farà dunque da preludio ad un vero e proprio incubo per la nostra protagonista: appena se la ritroverà davanti, Emir farà sapere a Nihan che intende fare del male a tutti i suoi cari se non tornerà a casa con lui. Con la morte nel cuore, la Sezin dovrà quindi accettare l’ennesimo ricatto del marito, ma gli chiederà ventiquattro ore di tempo per lasciare Kemal in modo tale che metta definitivamente una pietra sopra il loro futuro insieme.

Puntando sulla gravidanza di Zeynep, della quale sarà stata messa al corrente, Nihan tenterà dunque invano di far credere a Kemal che non se la sente di abbandonare il fratello Ozan in un momento così importante. Di fronte al rifiuto di Soydere di crederle, Nihan passerà quindi tutto il giorno in compagnia di Kemal, con il quale farà l’amore, e il mattino successivo, poco prima delle sette come stabilito con Emir, tenterà di lasciarlo con una lettera. Kemal si renderà però conto di quanto starà accadendo e la seguirà, finendo per farle fare ritardo all’appuntamento con Kozcuoğlu. E questo, purtroppo per lei, si ritorcerà contro Leyla…

Endless Love, spoiler: Leyla viene accoltellata

Eh sì: esattamente come aveva minacciato di fare, Emir inizierà a prendersela con le persone care a Nihan partendo proprio da Leyla, che verrà accoltellata nella casa di Kemal da uno dei suoi uomini. Fortunatamente, la donna riuscirà a cavarsela grazie al tempestivo intervento di Önder (Kürşat Alnıaçık), che verrà allertato da Nihan; quest’ultima tornerà poi a casa “scortata” da Kemal, sempre più certo che Emir abbia fatto qualcosa per convincerla a rinunciare alla fuga.

Tale consapevolezza da parte di Kemal aumenterà nel momento in cui lui scoprirà quello che è successo a Leyla, ma anche in questo caso Nihan negherà ogni coinvolgimento di Emir nella tragica faccenda. Per questo, stanco dei continui tranelli del “nemico”, Kemal vorrà risolvere tutti i contrasti in modo drastico… Seguici su Instagram.