Endless Love anticipazioni: Nihan e Kemal in fuga ma…

Una disperata fuga animerà le prossime puntate italiane di Endless Love. Kemal Soydere (Burak Özçivit) cercherà infatti di scappare il più lontano possibile da Istanbul insieme alla sua amata Nihan Sezin (Neslihan Atagul), ma non tutto andrà per il verso giusto…

Endless Love, news: Nihan si butta giù da un balcone…

La storyline si svilupperà nel momento in cui Nihan si butterà giù da un altissimo balcone di un albergo per sfuggire alle grinfie del marito Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu), che vorrà costringerla ad andare a letto con lui. Il primo a prestare soccorso alla donna, chiamando un’ambulanza, sarà proprio Kemal, il quale si troverà ad assistere alla scena dal parcheggio dell’edificio.

Tuttavia, pur sentendosi in colpa per quanto accaduto alla consorte, Emir continuerà ad esercitare il suo “dominio” su Nihan, facendo piazzare tantissimi suoi uomini all’esterno della camera della ragazza; ciò costringerà Kemal a ricorrere all’aiuto di Önder Sezin (Kürşat Alnıaçık) e della fidata Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) per vedere la sua amata in gran segreto.

Tale situazione alla fine spingerà Kemal ad agire di istinto, innescando tra le altre cose un evento che potrebbe dimostrarsi letale per Emir…

Endless Love, trame: Kemal salva la vita a Emir

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, con l’aiuto di Zehir (Uğur Aslan), Kemal organizzerà nei minimi dettagli la sua fuga all’estero con Nihan e, dopo aver salutato in modo criptico i fratelli Tarik (Ruzgar Aksoy) e Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), darà appuntamento a Emir in una miniera dell’azienda.

L’atmosfera tra i due uomini, perennemente in rotta di collisione per ottenere Nihan, si farà incandescente in pochi minuti. Al termine di una colluttazione, Emir tenterà infatti di sparare a Kemal e causerà un crollo nella miniera. Dato che resterà incastrato sotto le macerie, senza particolari traumi per via di un casco che gli avrà dato il suo “nemico”, Emir verrà quindi messo in salvo proprio da Kemal. Un salvataggio che però non placherà la sete di vendetta di Emir, visto che considererà ancora più pericoloso Kemal poiché l’ha portato via dal crollo, dimostrandogli che non ha paura di lui.

Endless Love, spoiler: Nihan e Kemal danno inizio alla loro fuga ma…

Attenzione dunque a quello che accadrà una settimana dopo tale evento: grazie a Leyla, Kemal riuscirà a prelevare Nihan dall’ospedale nel giorno previsto per le dimissioni e la convincerà a fuggire con lui su un aeroplano, per evitare che Emir e i suoi uomini possano bloccare la loro fuga. I due protagonisti della dizi turca inizieranno così il loro viaggio verso un futuro migliore appena Nihan avrà avuto una precisa rassicurazione da Kemal.

Quest’ultimo dirà infatti alla sua amata che anche il fratello Ozan (Barış Alpaykut) è in salvo in quanto ha accettato di prendersi la colpa per l’omicidio di Linda evitando altre minacce da parte di Emir, ma anche perché si trova in un luogo sicuro – insieme alla moglie Zeynep e Zehir – in attesa del loro arrivo all’estero, momento in cui potrà costituirsi senza metterli in pericolo.

Tuttavia vi diciamo sin da ora che una scoperta clamorosa di Zeynep farà saltare tutto quanto, ma di questo parleremo nel nostro prossimo post… Seguici su Instagram.