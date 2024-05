Endless Love anticipazioni: Nihan si butta giù da un balcone, ecco perché

Gesto estremo di Nihan Sezin (Neslihan Atagul) nelle prossime puntate di Endless Love: al culmine di un litigio col marito Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu), la nostra protagonista si butterà infatti dall’altissimo balcone di un hotel per evitare di dover fare l’amore con l’uomo. Ad assistere da lontano alla scena il protagonista maschile Kemal Soydere (Burak Özçivit)…

Endless Love, news: Nihan, Kemal e le manovre di Asu

Ad avere un ruolo chiave nella storyline sarà Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk), la sorella segreta di Emir. Disposta a qualsiasi cosa per avere Kemal tutto per sé, la donna vorrà evitare ad ogni costo un riavvicinamento tra il bell’ingegnere e Nihan e, proprio per questo, metterà in moto un vero e proprio piano, nel quale a farne le spese sarà proprio la sua “rivale”.

In pratica, Asu farà seguire Kemal e Nihan da un fotografo, che farà loro alcuni scatti compromettenti nei quali sembrerà che i due abbiano trascorso una notte d’amore in albergo. Qualche ora dopo, Asu farà quindi pubblicare quelle fotografie su un sito di gossip, dove il giornalista evidenzierà che Nihan sta tradendo Emir. Come prevedibile, tale pettegolezzo farà andare su tutte le furie l’imprenditore, che se la prenderà con la moglie…

Endless Love, spoiler: Nihan si butta giù dal balcone

Un litigio che, nel giro di pochi secondi, si trasformerà in una vera e propria tragedia: dato che non avrà più niente in mano per divorziare, poiché Emir avrà mostrato a lei e Kemal il video intero della morte della prostituta Linda in grado di incastrare il fratello Ozan (Barış Alpaykut), Nihan non riuscirà più a sfuggire dalle grinfie del marito, il quale la porterà nell’albergo dove presumibilmente lei l’ha tradito con Soydere e pretenderà di fare l’amore dopo aver trascorso cinque anni di nozze in bianco.

Minacciata di morte dal folle Emir, disposto a farle esalare l’ultimo respiro per essere poi ucciso da Kemal e ricongiungersi a lei per sempre in cielo, Nihan fingerà quindi di volersi piegare alla “violenza” del coniuge ma poi, approfittando di un suo momento di distrazione, si arrampicherà sul balcone della stanza dell’albergo e si lascerà cadere nel vuoto. Una scena tristissima e intrisa di dolore alla quale Kemal assisterà da lontano, poiché l’uomo si troverà nei pressi nell’albergo nel disperato tentativo di salvare la ragazza.

Endless Love, trame: Nihan è fuori pericolo ma…

Sarà quindi proprio Kemal a chiamare i soccorsi per Nihan, che verrà portata tempestivamente in ospedale e sottoposta ad una rischiosissima operazione. Fortunatamente, ve lo diciamo fin da ora, la giovane riuscirà a salvarsi, con grossa gioia di Asu (che non voleva di certo farle tentare il suicidio con il gossip fatto esplodere sul suo conto), ma ciò accenderà ancora di più la faida tra Kemal e Emir: quest’ultimo, infatti, continuerà a pressare psicologicamente Nihan, sottolineando che non ha più vie di fuga e che è destinata ad essere sua moglie per sempre.

Contando sull’aiuto di Zehir (Uğur Aslan), Kemal preparerà quindi il suo ennesimo piano contro Emir ma, prima di dare il via allo stesso, incontrerà i fratelli Tarik (Ruzgar Aksoy) e Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) in quello che sembrerà un vero e proprio addio. Che cosa avrà dunque in mente Kemal? Per ora, possiamo dirvi che Kemal avrà intenzione di incontrare Emir… Seguici su Instagram.