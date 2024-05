Endless Love anticipazioni: Tarik coinvolto in un omicidio!

Il “diavolo” Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) è pronto a combinarne un’altra delle sue nelle prossime puntate italiane di Endless Love. Quando la moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagul) e il nemico Kemal Soydere (Burak Ozcivit) si staranno per avvicinare troppo alla verità circa l’omicidio compiuto da Ozan (Barış Alpaykut), il darkman della dizi turca troverà un modo spietato per mettere tutto a tacere. E in tutto ciò il primo a farne le spese sarà Tarık (Rüzgar Aksoy), il fratello di Kemal…

Endless Love, news: Kemal, Nihan e la fossa vuota

La faccenda assumerà dei toni misteriosi quando Kemal deciderà di scavare nella fossa in cui è stata sepolta Linda, la ragazza presumibilmente uccisa da Ozan e motivo per il quale Nihan ha dovuto cedere e sposare Emir.

Tuttavia, Kemal si imbatterà in una grande sorpresa poiché la stessa sarà vuota e al suo interno non ci sarà alcun cadavere. A quel punto, informata del particolare, anche Nihan vorrà vederci più chiaro nella questione e cercherà di ricordare quanti più dettagli possibili sulla sciagurata notte dell’assassinio e ricorderà che Linda si era recata nella casetta fuori città dei genitori insieme ad una certa Karen.

Dato che la donna sarà a tutti gli effetti l’unica testimone dell’omicidio, insieme a Ozan e Emir, Kemal e Nihan vorranno fare tutto il possibile per rintracciare Karen e coinvolgeranno anche il fidato Zehir (Uğur Aslan) nelle loro indagini. E così scopriranno che Karen è sposata da diverso tempo con Taren e ha cambiato cognome pur di non farsi rintracciare.

Endless Love, trame: Kemal e Emir sulle tracce di Karen; chi la spunterà?

Occhio quindi a tutto quello che succederà; appena scopriranno il suo indirizzo, Kemal e Nihan si recheranno immediatamente a casa di Karen, che però si rifiuterà di parlare perché temerà ripercussioni da parte di Emir. Cosa che, effettivamente, succederà, dato che Kozcuoğlu riuscirà a sua volta a rintracciarla e le ordinerà di sparire, minacciando in caso contrario di uccidere sia lei e sia Taren.

Comunque sia, prima di darsi all’effettiva latitanza, Karen e Taren avranno bisogno di due passaporti falsi, motivo per il quale si rivolgeranno ad un falsario. Un tempo che consentirà a Kemal e Zehir di rintracciarli nuovamente. Peccato però che gli sposini, quella sera stessa, verranno arrestati da una pattuglia della polizia a causa dei documenti falsi e, qualche minuto dopo, gli uomini all’interno della vettura si riveleranno essere degli scagnozzi pagati da Emir. E così Karen e Taren finiranno sotto sequestro!

Endless Love, spoiler: Tarik coinvolto nell’omicidio di…

Occhio perché proprio da qui partirà il diabolico piano di Emir per mettere a tacere definitivamente Karen. Appena Kemal riuscirà a trarre in salvo la donna, che prometterà di raccontargli tutta la verità sul presunto omicidio di Linda soltanto una volta che salverà anche il marito Taren, Kozcuoğlu darà ordine a Tarik, ormai diventato uno dei suoi uomini di fiducia, di andare a prendere una donna insieme a Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) e gli dirà di portare con sé la pistola che gli ha consegnato.

Data una spia GPS posizionata nei vestiti di Karen, Tarik e Tufan non faranno fatica a raggiungere il luogo sicuro dove Kemal e Zehir hanno nascosto la donna, che però affronterà a sua volta Tarik puntandogli contro una pistola, lasciatagli precedentemente da Emir (quest’ultimo le avrà a sua volta chiesto di uccidere l’uomo che sarebbe arrivato sul posto).

Impaurito da ciò che considererà un vero e proprio imprevisto, Tarik farà dunque partire un colpo dalla sua arma, che ucciderà Karen!

Una macchinazione diabolica che riuscirà alla perfezione poiché Emir sperava che alla fine, con tale stratagemma, Tarik si sbarazzasse del “problema Karen”. Un assassinio che farà storcere il naso anche a Kemal, quando Taren deciderà a sorpresa di costituirsi per l’omicidio della moglie, portandolo a pensare che l’uomo sia stato corrotto proprio da Emir per prendersi la responsabilità.

Endless Love, anticipazioni: occhio a Banu e Tufan

Un sospetto che si rivelerà fondato, visto che un flashback ricostruirà tutti gli eventi e farà scoprire i telespettatori che Emir ha costretto Taren a scegliere tra la sua vita e quella di Karen, promettendogli in cambio di farlo uscire di prigione entro un anno.

In questa trama così complicata, bisognerà fare attenzione a due personaggi: da un lato si scoprirà infatti che è Tufan l’uomo che sta tenendo d’occhio Emir spedendogli, di volta in volta, i filmati in grado di incastrarlo per l’omicidio di Linda; dall’altro un Tarik più che mai sconvolto si recherà in cerca di consolazione da Banu Akmeriç (Çağla Demir), ma ignorerà un particolare importantissimo sul suo conto.

Il tutto mentre, a causa della morte di Karen, Kemal non riuscirà a capire, data la tomba vuota, se Linda sia morta o meno e se Ozan sia colpevole di omicidio oppure no…