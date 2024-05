Endless Love anticipazioni: Tarik fa l’amore con Banu, ma occhio all’inganno!

Come si muoverà Tarik Soydere (Rüzgar Aksoy) quando si sporcherà le mani di sangue a causa di un intrigo ordito dal cattivissimo Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu)? La risposta arriverà nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love. Ed occhio al risvolto che coinvolgerà Banu Akmeriç (Çağla Demir), l’ex amante di Emir…

Endless Love, news: Tarik uccide Karen!

Come abbiamo potuto anticiparvi nei nostri post recenti dedicati alla dizi turca, Tarik si macchierà dell’omicidio di Karen, l’ex prostituta e unica testimone dell’assassinio di Linda, ossia la ragazza uccisa cinque anni prima da Ozan (Barış Alpaykut) e motivo per il quale, attraverso il ricatto, Emir è riuscita a sposare Nihan Sezin (Neslihan Atagul).

Eseguendo gli ordini, Tarik si presenterà nel luogo dove Karen sarà stata portata al sicuro da Kemal (Burak Özçivit) e finirà per spararle, uccidendola, quando la donna le punterà contro una pistola. La stessa che le sarà stata fornita da Emir, il quale l’avrà appunto invitata ad uccidere l’uomo che sarebbe andato a prenderla, coinvolgendola in una vera e propria trappola mortale per liberarsi di lei.

Spaventato all’idea di essere diventato un assassino, Tarik entrerà quindi in crisi e, nonostante le (false) rassicurazioni di Emir e Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), andrà a rifugiarsi proprio da Banu…

Endless Love, spoiler: Tarik fa l’amore con Banu ma…

Completamente sconvolto, Tarik si lascerà quindi trasportare dalla passione e farà l’amore con Banu, confessandole poi di essersi innamorato di lei. Parole che la ragazza accoglierà con gioia, anche se non sarà del tutto sincera nei suoi riguardi: come le puntate già andate in onda su Canale 5 hanno mostrato, Banu ha infatti ricevuto da Emir l’ordine di sedurre e far innamorare Tarik di lei, in modo tale da poterlo controllare ancora meglio e farlo diventare il suo “burattino”.

A questo punto della storia, i telespettatori dovranno quindi chiedersi se Banu sia davvero interessata a Tarik, come darà l’impressione, oppure se tutto ciò sarà l’ennesimo inganno ordito da Emir. Quel che è certo è che l’omicidio compiuto da Tarik rischierà di essere scoperto da Kemal in tempi brevissimi…

Endless Love, trame: Kemal ad un passo dalla verità

Eh sì: nel momento in cui Kemal avrà la certezza del fatto che Tufan sta ricattando Emir attraverso i filmati della notte dell’omicidio compiuto da Ozan, lo stesso Tufan avvierà un vero e proprio doppio gioco per cercare di salvarsi, soprattutto quando il marito di Karen, Taner, confesserà a Kemal che non è stato lui a uccidere la moglie, anche se si è preso la colpa sotto ricatto di Emir.

Quando verrà messo con le spalle al muro e dovrà scegliere se dargli o meno il nome del reale assassino di Karen per portare avanti il suo ricatto contro Emir, Tufan alla fine opterà per fornire a Kemal l’indicazione del killer e lo manderà proprio a casa di Banu, nella quale si sarà sistemato anche Tarik.

E Kemal resterà letteralmente attonito quando si troverà di fronte al fratello poiché non riterrà possibile che sia stato proprio lui ad uccidere Karen. Dubbio che lo spingerà ad andare fino in fondo nella questione…