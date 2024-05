Endless Love anticipazioni: Tufan “costretto” ad eliminare un uomo, ecco chi

L’incidente d’auto che coinvolgerà Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) e la moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagul) avrà delle ripercussioni spiacevoli su Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), colui che l’avrà organizzato. Il ragazzo dovrà infatti macchiarsi di un omicidio per riguadagnarsi la fiducia di Hakkı Alacahan (Metin Coşkun). Scopriamo dunque insieme che cosa accadrà nelle future puntate italiane di Endless Love…

Endless Love, news: Tufan manomette la macchina di Emir

La storyline si delineerà nel momento in cui, dopo aver confessato a Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk) di essere innamorato di lei, Tufan vorrà liberarsi definitivamente di Emir. Un gesto che compirà anche per vendicarsi di Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen), colpevole di averlo sottratto da piccolo dalle braccia della madre Nusan, che rincontrerà grazie a Kemal Soydere (Burak Özçivit).

Proprio per questo, puntando sul fatto che Asu non ha ancora rivelato a Emir di essere il “fratello segreto” che tanto cerca, Tufan agirà in autonomia e chiederà all’autista di Hakki, lo zio della ragazza, di manomettere la macchina dell’imprenditore. Il piano di Tufan non andrà però per il verso giusto: Emir uscirà infatti di strada con la propria auto mentre sarà in compagnia di Nihan, ma entrambi riusciranno a salvarsi. Un gesto che esporrà Asu ad un grande pericolo, dato che Emir si convincerà del fatto che sia stato il suo misterioso parente a tentare di ucciderlo…

Endless Love, trame: Emir e Kemal sulle tracce dell’autista

Da lì partirà una situazione abbastanza contorta: guardando le registrazioni del luogo dell’incidente, Kemal e Zehir (Uğur Aslan) arriveranno facilmente all’identità dell’autista e così quest’ultimo – sentendosi braccato – si metterà in contatto con Hakki e lo informerà di ciò che Tufan gli ha chiesto di fare in cambio di soldi.

A sorpresa, e piuttosto stranamente, Hakki si mostrerà conciliante con il proprio sottoposto, nonostante il tradimento, e gli chiederà di seguire alla lettera i suoi ordini se vuole salvarsi ed evitare che i sospetti ricadano su di lui.

Agendo in quel modo, l’uomo darà quindi appuntamento a Nihan in un luogo isolato della città e, al tempo stesso, chiederà a Emir di raggiungerlo. Una vera e propria “trappola” alla quale si unirà anche Kemal, dato che stava inseguendo l’autista…

Endless Love, spoiler: Tufan si macchia di omicidio!

Occhio quindi al colpo di scena: proprio quando sia Emir e sia Kemal riusciranno a tenerlo in pugno, qualcuno sparerà all’autista da una grossa distanza con un fucile di precisione. Quella persona, ovviamente, sarà Tufan, chiamato proprio da Hakki a ripagare il suo “tradimento” con l’uccisione del povero autista (che – se preso dai due uomini – avrebbe potuto rivelare loro l’identità di Asu).

Una vera e proprio mossa con cui Hakki riuscirà a prendere del tempo per evitare che Asu venga identificata come la figlia segreta di Galip e, dunque, la sorella che Emir sta cercando. Ma a un certo punto, Hakki dovrà mettere da parte questa protezione… Seguici su Instagram.