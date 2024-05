Endless Love anticipazioni: Zeynep e Ozan, disastrosa cena di riappacificazione

Nelle prossime puntate italiane di Endless Love ci sarà tempo anche per una “cena di riappacificazione” che si rivelerà del tutto disastrosa. I protagonisti assoluti di questo evento saranno i novelli sposi Ozan Sezin (Barış Alpaykut) e Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse), che si ritroveranno coinvolti in un vero e proprio “fuoco incrociato” tra tutti i loro parenti.

Endless Love, news: Vildan “costretta” ad organizzare la cena da Ozan

La storyline partirà a causa della gravidanza di Zeynep. Inconsapevole del fatto che il figlio che la ragazza aspetta potrebbe essere anche del cognato Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), Ozan chiederà alla madre Vildan Acemzade (Neşe Baykent), ancora ostile al suo matrimonio, di fare un grande favore a Zeynep ed organizzare una cena alla quale invitare anche i consuoceri Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime Soydere (Zeyno Eracar) per cercare di sciogliere tutte le divergenze sorte tra le due famiglie.

Anche se controvoglia, Vildan si piegherà dunque al ricatto emotivo, poiché avrà paura che in caso contrario il figlio possa abbandonare la casa di famiglia insieme a Zeynep, ed andrà ad invitare i Soydere a cena a casa sua per quella sera stessa, annunciando tra l’altro loro che la figlia è in dolce attesa. Invito che Fehime accetterà, ma soltanto ad una condizione: la cena dovrà essere fatta a casa Soydere e non ci dovranno essere né Nihan (Neslihan Atagul) e né Emir, colpevoli di aver provocato tanta sofferenza a Kemal (Burak Özçivit).

Endless Love, trame: Fehime invita alla cena Leyla e Asu

Una volta ottenuto il favore di Vildan, Fehime farà poi un piccolo dispettuccio alla consuocera: oltre ad invitare di sua iniziativa il figlio maggiore Tarik (Rüzgar Aksoy) e Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk), la signora Soydere estenderà la cena anche a Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor), consapevole di fare un torto a Vildan (in lotta con la sorella, che a sua volta non verrà informata del motivo della cena né della presenza della parente).

Grazie a tutte queste mosse, si creeranno quindi i presupposti per una vera e propria debacle. E tutto si innescherà quando, portando avanti il suo doppio gioco da “sorella segreta”, Asu telefonerà a Emir per parlargli della cena, alla quale Fehime avrà ovviamente invitato anche Kemal!

Endless Love, spoiler: la disastrosa cena per Zeynep e Ozan

Eh sì: anche se alla fine riusciranno ad ottenere un abbraccio da Hüseyin e Fehime, felice per l’arrivo del nipote, Zeynep e Ozan verranno coinvolti nelle schermaglie familiari e – come se non bastasse – la situazione si farà ancora più tesa quando Emir si autoinviterà alla cena e porterà con sé anche Nihan. Inizialmente, i coniugi Soydere tenteranno di cacciarlo, ma alla fine sarà Kemal – unitosi all’evento – a dare il suo consenso affinché i due possano trattenersi.

Un metodo che Kemal utilizzerà per capire se davvero Nihan abbia rinunciato alla loro fuga di sua iniziativa o se è stata in qualche modo obbligata da Emir a farlo. Osservando da vicino i due coniugi, Kemal opterà dunque per l’ennesimo ricatto perpetrato da Emir contro la moglie, ma Leyla – accoltellata pochi giorni prima dagli uomini di Kozcuoğlu – gli dirà di andarci cauto prima di giungere a conclusioni affrettate.

Insomma, la cena in onore della gravidanza di Zeynep sarà un vero e proprio “focolaio” di rancori, che non mancherà di intrattenere i telespettatori della dizi turca. Anche perché Kemal utilizzerà Asu per avere una certezza, ossia che Nihan è ancora gelosa di lui! Seguici su Instagram.