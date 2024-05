Grey’s anatomy 20, trama episodio 4 (disponibile su Disney+)

Il quarto episodio della ventesima stagione di Grey’s Anatomy, intitolato Baby Can I Hold You, è disponibile su Disney Plus a partire da giovedì 16 maggio 2024. In questo episodio, Jessica Capshaw torna a interpretare la dottoressa Arizona Robbins, riprendendo l’iconico ruolo dopo la sua uscita di scena avvenuta nel 2018 con la fine della 14ª stagione.

Gli specializzandi vengono interrogati riguardo alle loro azioni nel giorno in cui Sam è morto e l’ordine di “non rianimare” di Max è stato ignorato. Simone dice agli avvocati che non avrebbe operato Sam se Lucas non fosse già intervenuto. I due litigano e la ragazza gli ricorda che avrebbero potuto concordare le loro versioni se lui non fosse andato via di casa improvvisamente per diventare il coinquilino di Amelia.

Per quanto riguarda il caso della settimana, Arizona Robbins torna in ospedale e collabora con Amelia per eseguire un intervento senza precedenti sul cervello di un feto ancora nell’utero. Dopo due aborti spontanei, la mamma è spaventata e necessita di convincimento, ma alla fine acconsente all’operazione. Arizona ha più difficoltà a convincere Bailey a permettere agli specializzandi di osservare in sala operatoria.

Jules è mortificata quando suo fratello Doug, un “influencer del benessere”, arriva per supportare uno dei suoi follower, rivelandosi un opportunista. In questa situazione, Owen elogia Jules come medico promettente e suggerisce a Doug di trovare un altro modo per influenzare le persone. Richard, prima di permettere a Teddy di tornare in sala operatoria, testa la sua resistenza facendola operare su un manichino. Nel frattempo, Blue entra in panico quando Dorian necessita improvvisamente di un drenaggio toracico, ricordando la situazione con Max. Levi gli confessa che quel sentimento non scomparirà del tutto, ma col tempo si attenuerà.

Alla fine dell’episodio, Mika diventa la prima specializzanda a completare il suo registro degli eventi. Invece di autorizzarla a tornare in sala operatoria, Bailey invita tutti gli studenti alla collaborazione: solo quando tutti avranno completato i loro registri, potranno tornare a operare. Intanto, Monica e Amelia hanno un momento di riconciliazione quando la prima offre all’altra un passaggio a casa. Lucas condivide con la zia la sua preoccupazione di non essere all’altezza degli Shepherd che lo hanno preceduto, ma…

Novità su Grey’s Anatomy 21 dagli Upfronts 2024 di Abc

In conclusione, durante la presentazione del nuovo palinsesto autunno/inverno, è stato annunciato che Grey’s Anatomy in autunno verrà posticipato alle 22,00. Craig Erwich, capo dell’intrattenimento di ABC, ha evidenziato che la maggior parte del pubblico della serie proviene dallo streaming: “L’80% dei suoi fan la guarda su varie piattaforme”.

Per la ventunesima stagione, la serie affronterà un taglio di budget che influenzerà principalmente il cast, con l’uscita di scena di Jake Borelli (Levi) e una riduzione del numero di episodi garantiti a ogni protagonista. Dopo anni in cui il giovedì sera è stato dominato dai programmi di Shonda Rhimes, con lo slogan “Grazie a Dio è Giovedì” (Thank God it’s Thursday) ben radicato nella cultura televisiva americana, dalla prossima annata la serata sarà dedicata a Ryan Murphy, con la programmazione di 9-1-1 e la novità Dr. Odyssey. Seguici su Instagram.