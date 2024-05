La promessa, anticipazioni e trama 31 maggio 2024: Salvador rinuncia all’intervento!

Anticipazioni puntata La promessa di venerdì 31 maggio 2024

Margarita spinge Cruz e Lorenzo a non entrare più negli affari loro, ma Cruz dice di farlo per il bene di Martina. Margarita e Fernando hanno paura che i marchesi possano allontanare la figlia Martina da loro. Abel annuncia a Salvador il costo dell’intervento all’occhio. Essendo troppo alto, Salvador deve rinunciare. Simona e Candela preparano di soppiatto un pasto per don Orengo. Candela glielo porta e gioca a carte con lui. Feliciano li vede e lo dice a Petra. Cruz esorta Jimena a rivalutare la prospettiva di partire per Madrid. Jimena si dice convinta ad andare e le chiede di non intromettersi.

Mauro affida a Feliciano i lavori peggiori della Promessa. Feliciano, mentre lavora, si scortica la mano. Teresa lo medica. Jana ripete a Manuel che tra loro è finita, poi però gli rivela che le spiace per la sua partenza a Madrid visto che i suoi sentimenti non sono cambiati. Lorenzo chiede a Romulo di dare più di un’occhiata ai movimenti di Fernando… Seguici su Instagram.