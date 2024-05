La Promessa anticipazioni: Abel e Jana salvano il bambino di Pia con l’aiuto di Manuel!

Svolta nella storyline de La Promessa legata all’improvvisa sparizione del figlio appena nato di Pia Adarre (Maria Castro). Nel corso delle prossime puntate italiane della soap iberica, il bambino verrà infatti tratto in salvo grazie ad un piano studiato da Jana Exposito (Ana Garces) e il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) che coinvolgerà anche Manuel de Lujan (Arturo Sancho). Cerchiamo dunque di capire quello che succederà…

La Promessa, news: il bambino di Pia sparisce nel nulla!

Pia darà alla luce il bambino in seguito ad un difficile parto; visto che la governante non potrà prendersi cura di lui poiché perderà i sensi subito dopo averlo dato alla luce e avrà bisogno di un farmaco per riprendersi da una rischiosissima infezione, le domestiche della tenuta organizzeranno dei turni per badare alle esigenze del piccolino. Tuttavia, quando spetterà a lei, la cuoca Candela (Teresa Quintero) si addormenterà per qualche minuto e, al suo risveglio, del neonato purtroppo non ci sarà più traccia.

Dopo alcuni giorni di vuoto totale, gli inservienti concentreranno i loro sospetti su Petra Arcos (Marga Martinez), che negherà ogni tipo di coinvolgimento nella questione. Il tutto mentre Pia, grazie al farmaco procuratole da Manuel, riuscirà a riprendersi. Jana a quel punto sarà quindi costretta a dire alla Adarre tutta la verità sul bambino, facendola sprofondare nell’angoscia più totale.

La Promessa, trame: Feliciano dà a Teresa una pista da seguire

Quando le indagini sembreranno impantanarsi in un vero e proprio punto morto, inaspettatamente Feliciano (Marcos Orengo), il fratello di Petra, darà a Teresa Villamil (Andrea Del Rio) una pista da seguire, rendendola partecipe del fatto che, in base a quanto ha scoperto, il bambino potrebbe essere stato portato in un convento non troppo lontano dal territorio di Lujan.

Tale pista si rivelerà del tutto veritiera, visto che Jana e Abel decideranno di andare a fondo della questione si recheranno nell’istituto religioso, fingendo di essere una coppia in cerca di un bambino da adottare, e dedurranno che la Madre Superiore ha davvero qualcosa da nascondere riguardo un bambino che è stato portato lì da qualche giorno. Cosa che li spingerà ad osare nel momento in cui la suora eviterà di far vedere loro il neonato…

La Promessa, spoiler: Jana e Abel salvano il bambino di Pia con l’aiuto di Manuel

Eh sì: con la complicità di Manuel, che fingerà di essere interessato a fare una donazione per il convento, Jana si introdurrà furtivamente nell’istituto e riuscirà ad arrivare fino al nido dei bambini, riconoscendo quello di Pia grazie ad un braccialetto sul polso. Senza farsi notare più di tanto, la Exposito andrà dunque via dal convento e raggiungerà Abel in macchina, mettendo in salvo il piccolino.

Un salvataggio in piena regola che getterà però delle ombre sullo stesso Feliciano: come faceva a sapere dove si trovava il bambino? Per il momento, Teresa cercherà di nascondere a tutti quanti che è stato proprio Arcos a dirle dove si trovasse il bimbo, ma Mauro (Antonio Velazquez) sarà il primo ad avere sospetti sul suo conto e spronerà la sua ex a ragionare perché forse Feliciano non è così ingenuo come crede.

Dubbio di Mauro piuttosto lecito, dato che sarà sempre più chiaro che Petra e la marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin) hanno avuto un ruolo in tutta questa storia… Seguici su Instagram.