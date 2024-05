La promessa, anticipazioni dal 20 al 24 maggio 2024

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 20 a venerdì 24 maggio 2024

Jana incrocia Abel nel palazzo, ma non risparmia delle frasi pungenti sul loro precedente incontro. Manuel presenta Abel a Romulo e Pia, esponendo le richieste del suo amico di dormire, e mangiare nella zona dedicata alla servitù. Durante la colazione Fernando e Margarita annunciano che il figlio del duca de Carvajal y Cifuentes vuole sposare Martina. Quest’ultima tenterà invano di mostrare il suo disappunto.

Candela e Simona rifletteranno su ciò che ha scoperto Catalina su Don Carlos, ricevendo un dettaglio sulla sua condizione fisica dell’uomo visto dalla finestra. Maria, tormentata dai suoi sentimenti, decide di rompere con Salvador per scoprire, ammettendo a denti stretti di provare qualcosa anche per Lope. Cruz, indispettita dall’atteggiamento borioso di Margarita, la quale si vanta di entrare presto nell’alta nobilita’ grazie al matrimonio della figlia, decide di chiedere aiuto a Lorenzo per sabotare il matrimonio….

Cruz è intenzionata a impedire le presunte nozze tra Martina e il futuro duca de Carvajal y Cifuentes. Secondo la marchesa qualcosa non torna e chiede a Lorenzo di indagare al riguardo. Intanto Martina sembra non avere alcuna intenzione di sposarlo e cerca di riavvicinarsi a Curro, con il quale la situazione sembra essere molto tesa. Il ragazzo chiede consiglio a Jana, che nel frattempo ha avuto un altro scontro con Abel e la sua continua maleducazione.

Maria è ancora in difficoltà a causa della situazione con Salvador e Lope, ma uno dei suoi compagni le dà la chiave che potrebbe mettere fine a tutta questa storia. Simona e Candela sono ancora molto preoccupate per il loro insegnante, il che porta Catalina a recarsi nuovamente a casa di don Carlos, tornando finalmente alla Promessa con quest’ultimo al seguito. Romulo vede uno sconosciuto aggirarsi per il palazzo che dice di chiamarsi Feliciano e di voler vedere Petra Arcos.

Feliciano, il fratello di Petra vorrebbe fermarsi alla tenuta per qualche giorno e magari trovare un lavoro. Petra chiede a Romulo se possono ospitarlo. Abel sminuisce le cure di Jana davanti a Manuel e a Jimena mentre quest’ultima ne ribadisce l’utilità. Cruz dice a Margarita che alla fine Martina obbedirà al loro volere e sposerà Antonio, il figlio del duca. Curro è arrabbiato con Martina per il bacio con il duca e le dice che non si fida più di lei.

Jana affronta Abel per il suo comportamento davanti a Manuel e a Jimena. Cruz dice a Martina che non deve sposare per forza Antonio. Alla tenuta arriva uno splendido mazzo di fiori per Martina da parte di Antonio. Martina non ne è per niente contenta e non gradisce il biglietto scritto da Antonio. Margarita e Fernando vedono nel matrimonio di Martina con Antonio la fine dei loro problemi economici. Cruz invece è terrorizzata dall'ipotesi che Margarita diventi ricca e che possa addirittura frequentare la corte del re.