La promessa, anticipazioni dal 27 al 31 maggio 2024 (con inizio alle 14,55)

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 27 a venerdì 31 maggio 2024 (ore 14,55)

Don Romulo convince Pia ad andare a testimoniare contro don Gregorio e si offre di accompagnarla, con il beneplacito di Alonso. Fernando racconta a Curro che Martina non sapeva dei piani di matrimonio di Antonio, quando aveva lasciato Madrid. Curro e’ sollevato dalla notizia. Jana confida a Pia di avere delle ostilita’ verso il dottor Abel pero’ le consiglia di affidarsi a lui in quest’ultima fase della gravidanza, perche’ lo considera un buon medico. Alonso chiede di piu’ a Fernando sul matrimonio di Martina. Fernando ribadisce che questo matrimonio serve solo a portare lo status della loro famiglia al di sopra di quello di Alonso e Cruz. Manuel cerca di convincere Abel a dare un’altra occasione a Jana e viceversa. Abel e’ scettico e Jana accetta controvoglia. Jana esorta Curro ad andare da Martina a chiederle scusa. Romulo ribadisce a Petra che sarebbe opportuno che Feliciano lasciasse la Promessa.

Maria conferma a Jana che Ramona è tornata in paese. Petra svela a Cruz che suo fratello Feliciano cerca un lavoro e Cruz mostra disponibilità. Abel e Jana sono in contrasto perché Jana sa che non è affidabile. Anche Manuel chiede un parere a Mauro sul dottor Bueno e il valletto in confidenza confessa di non capire la richiesta di alloggiare al piano della servitù. Abel, incalzato da Jana, tende a minimizzare i sintomi di Jimena come tipici di una gravidanza. Fernando e Margarita cercano di imporre a Martina la kermesse di Antonio di Carval e Cifuentes per mostrarsi a Madrid in qualità di futura sposa, ma lei si rifiuta categoricamente. Margarita minaccia Cruz e Alonso di vendicarsi per averli trattati come mendicanti nel momento del bisogno ospitando la piccola Martina come un’elemosina. Maria chiede aiuto ad Abel per Salvador e il medico lo visita. La diagnosi apre alla speranza che Salvador torni a vedere.

Tornati da Puebla de Tera, Pia e Romulo scoprono che Feliciano è stato assunto come valletto a la Promessa senza essere stati consultati. Il ragazzo trova molta ostilità tra i membri della servitù. Curro decide di partire per andare a trovare sua madre, senza dirlo a nessuno, tranne che a Jana. Cruz cerca di mettere zizzania tra Martina e i suoi genitori per impedire il suo matrimonio e riesce a portare la nipote dalla sua parte. Abel informa Salvador che l’oftalmologo di cui gli aveva parlato sta per giungere a Lujan e che ha acconsentito a visitarlo. Jimena propone a Manuel di andare a vivere a Madrid. Manuel cerca di capire perche’ tra Jana e Abel ci sia tanta ostilità, ma non riesce ad evitare le discussioni tra loro.

Jana viene a sapere da Jimena del proposito di trasferirsi con il marito a Madrid e cerca di nascondere il suo dispiacere. Anche se riconosce che, forse, proprio il modo migliore per dimenticare Manuel è la distanza. Mauro e Salvador affidano a Feliciano i lavori più pesanti e sgradevoli. Feliciano cerca di opporsi, ma inutilmente. Petra si rivolge a Pia per protestare per i compiti affidati al fratello, più adatti a un garzone che a un valletto, e accusa Romulo e Pia di volersi vendicare di lei. Pia le spiega che il problema è l’inesperienza di Feliciano e che, se lei non fosse intervenuta, non sarebbe mai stato assunto. Candela trova una strana e potenzialmente pericolosa soluzione ai problemi di Don Carlos con la sua spietata figlia. Simona inutilmente cerca di farle cambiare idea. Margherita si sfoga con Fernando per l’atteggiamento di Martina nei confronti della corte che le fa Antonio de Carvajal y Cifuentes, ma lui si dimostra ottimista.

Jana trova Ramona in condizioni pietose e decide che l'assisterà il più possibile con l'aiuto di Maria. Candela e Simona intanto trovano una soluzione per condividere la stanza con Don Carlos. Arriva una notizia dolceamara: Salvador potrebbe riacquistare la vista sottoponendosi a una operazione che però sembra essere molto costosa. Feliciano continua a ricevere solo disprezzo dal resto della servitù ma, dopo un piccolo incidente, Jana capisce che non è giusto prendersela con lui perché è il fratello di Petra. Quest'ultima, vedendo le umiliazioni che subisce il fratello, si lamenta con Don Romulo e Donna Pia, ma visto che loro non intendono cambiare la situazione, decide di insegnare lei stessa tutto quel che sa del mestiere al ragazzo. Nel frattempo Alonso e Cruz si prodigano a difendere Martina con i suoi genitori, che continuano a maltrattarla.