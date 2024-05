La promessa, anticipazioni dal 3 al 7 giugno 2024

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2024

Margarita esorta Cruz e Lorenzo a non intromettersi negli affari loro, ma Cruz sostiene di farlo per il bene di Martina. Margarita e Fernando temono che i marchesi possano allontanare Martina da loro. Abel comunica a Salvador la cifra dell’intervento all’occhio. Essendo troppo alta, Salvador rinuncia desolato. Simona e Candela preparano di nascosto un pasto per don Orengo. Candela glielo porta e gli fa un po’ di compagnia giocando a carte. Feliciano li vede e lo dice a Petra. Cruz invita Jimena a rivalutare il fatto di partire per Madrid. Jimena si dichiara convinta ad andare e le chiede di non intromettersi. Mauro affida a Feliciano i lavori più duri della Promessa. Feliciano si scortica la mano lavorando. Teresa lo medica. Jana ribadisce a Manuel che tra loro è finita. Poi torna da lui a chiedergli scusa e gli rivela che è dispiaciuta della sua partenza a Madrid, perché i suoi sentimenti non sono cambiati. Lorenzo chiede a Romulo di tenere sott’occhio i movimenti di Fernando…

Jana ha trovato in Abel un alleato per prendersi cura di Ramona che continua ad essere gravemente malata. La decisione di Jimena di trasferirsi a Madrid non la metterà in conflitto solo con i suoceri ma anche con il marito, che teme che la sua partenza lo allontani definitivamente dal suo amore per gli aerei e soprattutto da Jana. Margarita teme per il comportamento troppo ribelle di Martina e si prepara a tornare a Madrid, ma prima fa inviare due lettere, una destinata alla servitù e l’altra con grande sorpresa, a Beatriz Oltra. Lorenzo e Cruz si interrogano sul motivo che ha portato Fernando e Margarita a scrivere a colei che ha rovinato la reputazione della loro foglia. Salvador continua ad avercela con i suoi compagni, non vuole essere compatito per non essere in grado di pagare il prezzo della sua operazione agli occhi e teme di rimanere per sempre cieco. Petra, avvisata dal fratello della possibilità che ci sia un uomo nella stanza delle cuoche, prende in mano la situazione.

Cruz, su segnalazione di Petra, va nella stanza di Simona e Candela per vedere se ci sia davvero un uomo al suo interno. Fortunatamente Teresa riesce a portare via in tempo Orengo. Abel visita Jimena che gli dice che il suo malessere è nato dopo una discussione con Manuel. Abel si ferma a parlare con Jana e le fa i complimenti per la diagnosi che ha fatto. Fernando cerca di fare pace con Martina ricordandole un episodio della sua infanzia e le dice che è suo dovere sposare Antonio. Jana non si rassegna al fatto che Salvador rimanga cieco. Maria propone di fare una colletta per raccogliere il denaro per l’operazione. Martina si confida con Cruz riguardo a Beatriz e al fatto che lei voleva vendicarsi per averle rubato il fidanzato. Lorenzo e Cruz vogliono sfruttare Beatriz per mandare a monte le nozze di Martina. Ramona si sveglia. Martina si sfoga con Curro e dice di essere disperata perché i suoi genitori vogliono costringerla a sposare il figlio del duca. Curro le chiede di sposarlo!

Curro propone a Martina di sposarla per salvarla dal matrimonio combinato col signorino Antonio. Simona e Candela confessano a Romulo e Pia di aver nascosto Don Carlos nel loro alloggio. Manuel, sotto richiesta di Jimena, invita la duchessa Mercedes a palazzo. La servitù si dà da fare in cucina con la preparazione dei dolci da vendere per raccogliere fondi per l’operazione di Salvador. Maria coinvolge Catalina per la vendita e lei accetta entusiasta di dare una mano. Manuel chiederà a Cruz di non intromettersi nella decisione di trasferimento a Madrid. Feliciano continua a subire la pressione di essere il fratello di Petra da parte della servitù. Alonso agirà da voce della coscienza con suo fratello Fernando, per salvare il futuro della nipote, ed il loro rapporto padre-figlia. Abel, viene scambiato da Ramona per suo figlio Josè. Più tardi, quando tornerà a trovarla con Jana, sarà costretto a cercarla, poiché dispersa in preda un suo delirio.

Salvador scopre Lope abbracciato a Maria. Fernando cerca di spingere Martina al grande passo con Antonio ma la figlia tronca il discorso. Margarita informa Fernando che ha trovato il modo di mettere a tacere Beatriz: per ora non riveleranno la verità su di lei, in futuro si vedrà. Feliciano vuota il sacco con la servitù e confessa di avere riferito a Petra di avere visto un uomo in camera di Simona e Candela, ma non è stato lui a dirlo alla marchesa. Tuttavia la servitù, tranne Teresa, lo odia. Gli attriti tra Margarita e Cruz sono sempre più palesi ma vengono sopiti con discrezione. La duchessa lo nota e compatisce la figlia arrivando a comprendere perché voglia andarsene in fretta a Madrid. Anche Catalina, Manuel e Abel partecipano a una colletta della servitù per l'operazione di Salvador. La cosa sarebbe un segreto per Salvador ma Feliciano lo esorta informarsi. Lorenzo confessa a Cruz che Beatriz sembra sorda alle sue dirette provocazioni.