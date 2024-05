La Promessa anticipazioni: Dolores, la madre di Jana, è ancora viva?

La madre di Jana (Ana Garces), Dolores (Anai Gonzalez), è ancora viva? Questa “teoria” inizierà a farsi strada nelle prossime puntate italiane de La Promessa. E tutto partirà da un dialogo tra la ragazza e Ramona (Inma Perez Quiros), una vecchia amica della stessa Dolores…

La Promessa, news: Ramona non vuole raccontare la verità a Jana

Come abbiamo già avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, Ramona è la donna che ha cresciuto Jana in seguito alla morte di Dolores, ciò prima di affidarla a Teodoro (il medico che le ha trasmesso tutte le nozioni di medicina che conosce). Dopo che la Exposito si sarà presa cura di lei, riuscendo a salvarla da un’infezione grazie all’aiuto del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara), Ramona si rifiuterà di dare a Jana qualsiasi tipo di informazione sul periodo trascorso dalla madre a La Promessa, rimproverandole di stare mettendo il pericolo la sua stessa vita ora che è tornata a Lujan.

Una reticenza che Ramona manterrà anche quando Jana le presenterà Curro de la Mata (Xavi Lock), svelandole che è Marcos, il fratellino che è stato strappato dalla sua famiglia il giorno nel quale Dolores è stata uccisa. Tale situazione, nel giro di poco tempo, esaspererà il ragazzo…

La Promessa, trame: Curro aggredisce Ramona

Eh sì: stanco per via delle continue omissioni dell’anziana e per la decisione dell’amata Martina (Amparo Pinero) di accontentare i genitori Fernando (Javier Collado) e Margarita (Cristina Fernandez) accettando di sposare il rampollo Antonio De Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera), Curro finirà per aggredire Ramona, intimandole in malo modo di raccontargli tutto ciò che sa sulla triste fine della madre Dolores.

Anche in questa circostanza, Ramona sceglierà di mentire e dirà a Curro che non sa nulla. Il litigio si farà quindi sempre più incandescente, finché non arriverà Jana, la quale se la prenderà con il fratello per i modi bruschi utilizzati con l’anziana. Pochi giorni dopo, Curro si troverà quindi costretto a scusarsi con Ramona, la quale farà però a Jana una strana rivelazione…

La Promessa, spoiler: Ramona crede che Dolores sia viva

Facendosi seria in volto, Ramona chiederà a Jana se lei da piccola abbia davvero assistito all’uccisione della madre Dolores. Appena riceverà la risposta affermativa, Ramona si mostrerà quindi perplessa perché sosterrà di aver visto Dolores, viva e vegeta nei pressi della sua casa, qualche giorno dopo il presunto omicidio.

Tali parole faranno immediatamente accapponare la pelle a Jana, che comunque saprà trovare una risposta ragionevole a quanto detto da Ramona: per la ragazza, l’anziana donna avrà semplicemente avuto delle “allucinazioni” derivanti dal dolore provato per la perdita improvvisa di Dolores.

Le cose staranno però davvero così? Ramona sarà stata colta davvero da un “brutto scherzo” giocatole dalla sua mente sofferente? Un dubbio che, almeno per ora, non troverà risposta… Seguici su Instagram.