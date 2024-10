La Promessa anticipazioni: Lorenzo ricatta Pelayo, ecco perché

Un grande ricatto sta per farsi strada nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Appena scoprirà che è invischiato in un traffico d’armi illegali, Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) comincerà infatti a ricattare Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) perché vorrà entrare a far parte dell’affare. Vediamo quindi in che modo agirà…

La Promessa, news: Lorenzo scopre l’arsenale di Pelayo

La storyline partirà quando, grazie ad uno stratagemma, Lorenzo riuscirà ad estorcere a Pelayo le chiavi del magazzino, dove a suo dire ha conservato tutte le marmellate, destinate alla vendita, prodotte con Catalina de Lujan (Carmen Asecas). Già sospettoso, esattamente come Margarita (Cristina Fernandez), il capitano De La Mata non esiterà quindi ad introdursi nel ripostiglio e resterà enigmaticamente sorpreso quando troverà tantissime armi, invece delle conserve che il conte di Anil ha sempre fatto credere di produrre.

Sul volto di Lorenzo comparirà un sorriso beffardo, segno del fatto che sta già pensando alla contromossa da attuare. E la contromossa arriverà quando il preoccupatissimo Pelayo non riuscirà a trovare le chiavi del magazzino. Sarà a quel punto che De La Mata paleserà le sue vere intenzioni e mostrerà a Gomez de la Serna che ha lui il mazzo di chiavi che tanto si sta prodigando per ritrovare…

La Promessa, spoiler: Lorenzo ricatta Pelayo

Senza girare troppo intorno alla questione, Lorenzo metterà dunque Pelayo al corrente del fatto che ha ormai scoperto il suo più grande segreto, ossia che il commercio delle marmellate nasconde in realtà un traffico d’armi illegale che ha probabilmente avviato con Mister Cavendish, l’imprenditore inglese andato più volte in visita nella tenuta.

Messo alle strette, Pelayo non potrà quindi fare altro che confermare il sospetto di Lorenzo, anche se preciserà che Catalina non sa niente. Particolare che manderà in visibilio De La Mata, tant’è che interromperà la discussione a metà e si limiterà ad annunciare a Pelayo che presto tornerà a farsi vivo per stabilire qual è la percentuale che deve dargli per garantirsi il suo silenzio.

La Promessa, trame: le condizioni di Lorenzo

Condizioni che, ovviamente, non tarderanno ad arrivare: durante una visita improvvisa in magazzino, Lorenzo farà sapere a Pelayo che vuole entrare a far parte del commercio di armi, ma prima vorrà passare attraverso Catalina. In che modo? Facendo credere alla nipote che vuole investire, esattamente come Mister Cavendish, del denaro per le conserve che vengono prodotto a La Promessa.

Un piano dal quale Pelayo tenterà di tirarsi indietro, ma Lorenzo non vorrà sentire ragioni. In primis perché, così facendo, si garantirà un incontro a quattr’occhi con lo stesso Cavendish. Il tutto mentre il matrimonio tra Pelayo e Catalina sarà ormai imminente…