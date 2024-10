Virtudes vuole lavorare a La Promessa – Anticipazioni

Nuovo ingresso tra i dipendenti de La Promessa? Sarà questa l’idea che verrà in mente a Virtudes (Laura Lafuente), la giovane figlia della cuoca Simona (Carmen Flores Sandoval), nelle prossime puntate italiane della telenovela iberica. Un proposito che arriverà per una ragione specifica…

La Promessa, news: Simona ad un bivio

Tutto prenderà il via quando Simona riceverà la visita a sorpresa di Norberta, la moglie del figlio maggiore di Antonio, che non vorrà più avere niente a che fare con lei, a differenza di Virtudes, riappacificatasi con Simona dopo gli anni di lontananza.

Certa che Simona abbia abbandonato i figli, Norberta non esiterà infatti a presentarsi a La Promessa per spiattellare in faccia alla “suocera” tutto l’odio che prova nei suoi confronti per aver fatto soffrire per tanto tempo il marito.

Parole cariche di odio che, neanche a dirlo, faranno entrare in crisi Simona, soprattutto quando Norberta metterà Virtudes di fronte ad un bivio: o torna in paese con lei oppure deve dimenticarsi per sempre di avere un fratello, dato che le porte di casa loro non saranno più aperte. Ultimatum che costringerà Simona a prendere una decisione dolorosa: rinunciare ancora una volta alla vicinanza della ritrovata Virtudes…

La Promessa, news: Simona rinuncia a Virtudes

Eh sì: dato che non vorrà sentirsi responsabile di un eventuale litigio tra i figli, Simona farà presente a Virtudes che deve continuare a stare vicino ad Antonio, anche se ciò significa perderla un’altra volta. Compreso il punto di vista della madre, che inizialmente farà un po’ fatica ad accettare, Virtudes alla fine ascolterà ciò che Simona le ha detto e preparerà le valigie per partire insieme a Norberta e ricongiungersi così ad Antonio.

Una scelta dolorosa che, neanche a dirlo, farà sprofondare ancora una volta Simona nell’angoscia più totale, con Candela (Teresa Quintero) che cercherà di starle vicino per evitare che possa nuovamente pensare di essere una cattiva madre. Tuttavia, il destino avrà in serbo ben altro per la nostra Simona…

Virtudes vuole lavorare a La Promessa – Anticipazioni

Possiamo anticiparvi che, a pochi giorni dall’addio, Virtudes ritornerà a La Promessa e farà presente a Simona di avere nuovamente discusso con Norberta, Antonio e le loro imposizioni, ragione per la quale non vuole più saperne di vivere sotto il loro stesso tetto perché vuole stare al suo fianco.

A quel punto, a Simona non resterà altra scelta se non quella di accettare la scelta della figlia, che nel frattempo le chiederà se, per caso, i marchesi Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) stiano pensando di assumere dei nuovi dipendenti. Virtudes vorrà infatti entrare a far parte dell’organico de La Promessa per stare vicina a Simona… ma l’assunzione andrà effettivamente in porto? Seguici su Instagram.