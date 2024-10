La promessa, anticipazioni 18, 19, 20 e 21 ottobre: per Martina, lei e Curro non possono essere felici

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 18, sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 ottobre 2024

Cruz interroga Pia riguardo alla conoscenza di Petra e Feliciano, accusandola di continuare a mentire. Pia, nascondendo la verità, nega per non aggravare il dolore di Petra. Manuel informa il padre della competizione aerea Herzog-Staackman, ma Alonso è preoccupato. La marchesa impone la sua versione: Petra e Feliciano erano fratelli. Catalina e Pelayo sono pressati dai nobili che vogliono dettagli e una data per le nozze. Lope e il personale, commossi, brindano in memoria di Feliciano. Cruz, ignorando il divieto di Alonso, dice a Curro della morte di Feliciano. La notizia provoca in Curro un forte attacco di panico. Vera confida a Jana che le piace Lope, e Jana acconsente a rivelarle la verità. Catalina incontra Virtudes e scopre l’ammirazione per sua madre. Maria e Salvador desiderano sposarsi ma esitano nel fare il primo passo. Virtudes si emoziona leggendo le false lettere della madre e si pente. Alonso rimprovera Cruz per aver detto a Curro della morte di Feliciano.

Cruz si lamenta con Alonso per la partenza di Manuel, accusandolo anche dell’allontanamento di Leonor; durante la conversazione ricevono un telegramma che annuncia la scomparsa di Leonor appena arrivata a New York. Lope propone a Vera un picnic e lei accetta volentieri. Salvador e Maria sono pronti a chiedersi reciprocamente in matrimonio, ma Pia e Romulo li interrompono citando il divieto dei marchesi. Jeronimo visita La Promessa per avvertire Pelayo che Cavendish ha ordinato un grande quantitativo di armi volendo che la transazione avvenga nella sua proprietà; Pelayo rifiuta di consegnare le chiavi del magazzino. Alonso indaga sull’incidente durante la caccia, suscitando preoccupazioni in Lorenzo che ne discute con Cruz. Martina confida a Curro che la loro relazione non potrà renderli felici poiché deve restare segreta, ammettendo di aver sbagliato nel risvegliare speranze in lui.

Candela rivela a Simona la verità su suo figlio Antonio. Salvador e Maria discutono con Donna Pia e Don Romulo sulla regola vigente a La Promessa che li obbliga ad attendere prima di sposarsi. Virtudes consola sua madre raccontandole altri dettagli su Antonio. Alonso e Romulo continuano le loro indagini sull'assassino. Manuel si qualifica come finalista nella coppa Herzog Staackman. Don Romulo annuncia ai signori l'arrivo del conte Ayala.