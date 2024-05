La promessa, anticipazioni e trama 27 maggio 2024: Margarita vuole vendicarsi di Cruz e Alonso?

Anticipazioni puntata La promessa di lunedì 27 maggio 2024

Romulo riesce a convincere Pia a testimoniare contro Gregorio e si propone di accompagnarla, con il benestare di Alonso. Fernando dice a Curro che Martina non era al corrente dei piani nuziali di Antonio, quando aveva lasciato Madrid. Curro appare rinfrancato dalla notizia. Jana svela a Pia di avere delle ostilità nei confronti del dottor Abel Buono, ma al tempo stesso – considerandolo un ottimo medico – le consiglia di affidarsi a lui in in questa fase conclusiva della gravidanza.

Alonso chiede ulteriori delucidazioni a Fernando sul matrimonio di Martina. Fernando gli ripete che queste nozze servono esclusivamente a portare lo status della loro famiglia al di sopra di quello di Alonso e Cruz. Manuel tenta di convincere Abel a dare un’altra chance a Jana e viceversa. Abel risulta scettico e la stessa Jana accetta controvoglia. Jana spinge Curro ad andare da Martina per scusarsi con lei. Romulo dice ancora una volta a Petra che sarebbe meglio se Feliciano lasciasse la Promessa.

Maria conferma a Jana che Ramona è rientrata in paese. Petra svela a Cruz che Feliciano cerca un lavoro e Cruz mostra una certa disponibilità d’animo. Abel e Jana sono in contrasto in quanto Jana sa che non e’ affidabile. Anche Manuel chiede un’opinione a Mauro su Abel, e il valletto in confidenza dice di non capire la richiesta del medico di alloggiare al piano della servitù. Abel, messo sotto pressione da Jana, tende a minimizzare i sintomi di Jimena e li descrive come sintomi tipici di una gravidanza.

Fernando e Margarita intendono imporre a Martina la kermesse di Antonio di Carval e Cifuentes per farsi conoscere a Madrid come futura sposa, ma lei non ne vuole sapere. Margarita minaccia vendetta nei confronti di Cruz e Alonso perché a suo dire sono stati trattati come mendicanti nel momento del bisogno ospitando la piccola Martina come un’elemosina. Maria chiede aiuto ad Abel per Salvador e il medico lo visita. La diagnosi fa sperare che Salvador possa tornare a vedere. Seguici su Instagram.