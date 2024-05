La Promessa anticipazioni: Feliciano, ecco di chi è figlio (ma lui non sa di esserlo)

Nei recenti episodi de La Promessa trasmessi su Canale 5, i telespettatori italiani hanno avuto modo di conoscere il giovane Feliciano Arcos (Marcos Orengo), che l’arcigna Petra (Marga Martinez) ha presentato a tutti quanti come suo fratello minore.

Tuttavia, col trascorrere delle puntate, emergerà un grosso segreto, poiché si scoprirà che in realtà il ragazzo è il figlio di Petra e non il fratello. Scopriamo quindi come si arriverà alla clamorosa svolta…

La Promessa, news: Feliciano aiuta Teresa a far ritrovare Diego

La storyline entrerà nel vivo nel momento in cui Feliciano suggerirà a Teresa Villamil (Andrea Del Rio) a ritrovare il convento in cui è stato portato il piccolo Diego, il figlio della governante Pia Adarre (Maria Castro) rapito poche ore dopo la nascita.

Grazie ad un piano messo su con abilità da Jana Exposito (Ana Garces), dal dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) e dal “marchesino” Manuel de Lujan (Arturo Sancho), alla fine Diego riuscirà a tornare a casa, ma tutti i componenti della servitù si domanderanno come facesse Teresa a sapere dove si trovasse.

A quel punto, dato che non convincerà la storia raccontata dalla domestica, ossia che a una sua amica è capitata un’esperienza simile con lo stesso convento, Pia vorrà più andare a fondo con la questione e apprenderà dalla stessa Teresa che è stato Feliciano a indicarle tale pista…

La Promessa, trame: Petra e Feliciano sotto accusa!

Unendo tutti i tasselli del puzzle, Pia arriverà quindi a dedurre che sia stato Feliciano a rapire il suo bambino, portandolo in convento per ordine della stessa Petra. Ignorando il fatto che, in realtà, anche la marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin) ha avuto un ruolo nella questione, la Adarre non esiterà quindi ad accusare i “fratelli” Arcos, che si difenderanno rispedendo alla mittente tutte le accuse (anche se sarà abbastanza chiaro che stanno mentendo).

Tuttavia, Feliciano risentirà presto del clima di diffidenza che si è creato nei suoi confronti e, nel bel mezzo di una discussione, rinfaccerà a Petra di averlo messo in una brutta posizione, convincendolo a portare Diego al convento poiché, a suo dire, i signori stavano prendendo in considerazione l’idea di licenziare tutti i dipendenti per via delle troppe attenzioni che stavano riservando al neonato.

Preoccupato, Feliciano cercherà quindi di convincere Petra a raccontare la verità, ma la donna ovviamente non vorrà saperne…

La Promessa, spoiler: Feliciano è il figlio di Petra

Petra non potrà infatti raccontare la verità perché Cruz le avrà espressamente ordinato di mettere a tacere il prima possibile qualsiasi voce sul rapimento, per evitare che qualcuno possa scoprire il ruolo che anche lei ha avuto nella faccenda.

Per questo, in seguito all’accesa discussione con il parente, Petra troverà il modo di restare da sola con Diego e, cullandolo, gli dirà di aver compreso lo stato d’animo patito da Pia nei giorni della scomparsa, perché in fondo una madre è disposta a tutto per il suo figlio… esattamente come ha sempre fatto lei con Feliciano!

Tali "parole chiave" porteranno alla luce il grande segreto di Petra, di cui – attenzione – neanche lo stesso Feliciano è al corrente…