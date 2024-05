Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa verranno sempre più messi al centro i frequenti attacchi di cuore di Fernando de Lujan (Javier Collado), il padre di Martina (Amparo Pinero). Arrivato alla tenuta insieme alla moglie Margarita (Cristina Fernandez), con il fine di convincere la figlia a contrarre matrimonio con il ricco e nobile Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera), l’uomo ha tenuto nascosto a tutti quanti – fatta eccezione per la consorte – i suoi problemi di salute. Gli stessi dei quali, ad un certo punto, sarà costretto a parlare…

La Promessa, news: Fernando ha un attacco di cuore di fronte ad Alonso

Tutto comincerà infatti quando Fernando si troverà a discutere per l’ennesima volta col fratello Alonso (Manuel Regueiro): dopo che gli avrà recriminato di essere entrato in possesso di tutti i beni del marchesato di Lujan, rifiutandosi di credere ai grossi problemi economici che il marchese si è trovato ad affrontare, il papà di Martina si agiterà più del dovuto e comincerà ad avvertire un forte dolore al petto, che lo porterà ad accasciarsi a terra nel giro di qualche secondo.

Fortunatamente, Alonso riuscirà a chiamare aiuto, con Margarita che interverrà prontamente e farà sì che il marito ingerisca una pastiglia in grado di fargli passare l’attacco cardiaco nel giro di pochi secondi. Un malore, abbastanza traumatico, che spaventerà Alonso, ma anche Cruz Ezquerdo (Eva Martin), almeno finché Margarita non dirà loro che Fernando è solito avere quegli attacchi, prontamente curabili con la pasticca.

La Promessa, trame: Cruz se la prende con Abel

Fatto sta che, mentre Fernando preferirà restare per qualche giorno nella sua camera per riprendersi al meglio, Cruz troverà il pretesto per prendersela con il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara), che in quei giorni starà assistendo troppo a suo dire la neo-mamma Pia Adarre (Maria Castro) mettendo da parte le cure alla nuora Jimena de los Infantes (Paula Losada), ovvero la paziente per la quale è arrivato a La Promessa.

Tuttavia, il medico non sarà disposto a farsi rimproverare da Cruz e, appena la dark lady lo rimprovererà per il mancato soccorso a Fernando, specificherà di non essere un indovino, sottolineando che non è intervenuto semplicemente perché nessuno lo ha avvisato, come invece avrebbero dovuto fare.

La Promessa, spoiler: occhio alla patologia di Fernando

In ogni caso, vi consigliamo di fare attenzione ai successivi eventi della storyline: Cruz sarà davvero preoccupata per Fernando oppure le sue attenzioni saranno soltanto un pretesto? Quel che è certo è che, almeno per ora, la Ezquerdo non potrà badare più di tanto al cagionevole stato di salute del cognato, dato che Antonio de Carvajal y Cifuentes comunicherà a Alonso, attraverso una missiva, che sarà a La Promessa entro due giorni.

Data la parentela con la casata reale del giovane, Cruz dovrà dunque fare sì che tutto sia in ordine nella tenuta al suo arrivo, ma al tempo stesso vorrà sabotare l’eventuale matrimonio del ragazzo con Martina per impedire che Fernando e Margarita possano diventare più ricchi di lei e Alonso ed assumere più prestigio nella nobiltà spagnola.

Per questo motivo, pur ignorando i sentimenti che ha nei riguardi di Martina, Cruz vorrà coinvolgere il “nipote” Curro (Xavi Lock) nel sabotaggio… Seguici su Instagram.