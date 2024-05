La Promessa anticipazioni: Manuel fa una confessione a Martina, ecco quale

Tempo di confessioni nelle prossime puntate italiane de La Promessa: deciso a darle conforto, Manuel de Lujan (Arturo Sancho) farà infatti una confessione “particolare” alla cugina Martina (Amparo Pinero). Scopriamo insieme di cosa si tratta…

La Promessa, news: Martina e il matrimonio forzato con Antonio de Carvajal y Cifuentes

La storyline si delineerà nel momento in cui Martina verrà costretta dai genitori Fernando (Javier Collado) e Margarita (Cristina Fernandez) a contrarre matrimonio con il nobile Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera), l’ormai ex fidanzato di Beatriz Oltra (Julia Martinez) che ha baciato nel corso di una festa a Madrid.

Nonostante le indagini che Cruz (Eva Martinez) commissionerà a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) per capire se esista o meno un motivo per impedire il matrimonio di Martina con Antonio, tutto sembrerà portare verso un epilogo infelice: Antonio comincerà infatti a corteggiare Martina, con i genitori che insisteranno per un incontro poiché così potranno sia riacquistare il prestigio e sia saldare i debiti che da tempo li attanagliano. Una situazione non facile per Martina, dati i sentimenti provati per Curro (Xavi Lock)…

La Promessa, trame: il corteggiamento di Antonio va avanti…

Eh sì: anche se avrà chiuso la relazione con lui per non dargli false speranze, Martina non farà altro che pensare a Curro, il quale si confiderà con la sorella Jana Exposito (Ana Garces) circa le sue pene d’amore. Seppur con tutta la cautela del caso, Jana spronerà Curro a lottare in nome dell’amore che sente per Martina, sottolineando che finché il matrimonio non verrà celebrato non deve perdere la speranza.

Fatto sta che, col trascorrere delle puntate, anche Manuel si renderà conto del malessere di Martina ed entrerà in empatia con lei, visto che in passato è stato costretto dalla madre Cruz a sposare Jimena de los Infantes (Paula Losada) firmando la sua “condanna” ad un matrimonio infelice e senza amore…

La Promessa, spoiler: Manuel confessa a Martina che ama un’altra donna!

Approfittando di un momento nel quale la ragazza resterà da sola con lui nell’hangar, Manuel sceglierà di parlare a cuore aperto con Martina, confessandole di essere innamorato di un’altra donna, a cui ha dovuto rinunciare per diventare il perfetto sposo di Jimena. Parole, quelle del cugino, che faranno breccia in Martina, visto che Manuel la spingerà a lottare e a non arrendersi come ha fatto lui se non è Antonio de Carvajal y Cifuentes l’uomo che vuole al suo fianco per il resto della sua vita.

In tale dialogo, Manuel si guarderà bene dal fare il nome di Jana, probabilmente per non esporla a nessun tipo di rischio a La Promessa. Sta di fatto che tutto ciò sembrerà dare una piccola speranza alla giovane Lujan, almeno finché lo stesso Antonio non si presenterà alla tenuta… Seguici su Instagram.