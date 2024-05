La Promessa anticipazioni: Martina sparisce nel nulla poco prima della fuga d’amore con Curro!

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa è in arrivo un matrimonio clandestino tra Martina de Lujan (Amparo Pinero) e Curro de la Mata (Xavi Lock)? In realtà, a dispetto delle premesse, la trama volgerà in tutt’altra direzione, a causa di un’azione decisamente incomprensibile della ragazza a poche ore dalla fuga con l’amato per convolare a nozze…

La Promessa, news: Curro e Martina decidono di sposarsi in gran segreto

La faccenda si inizierà a delineare nel momento in cui Curro proporrà a Martina di sposarsi in gran segreto. Dato che non vorrà eseguire l’ordine dei genitori Fernando (Javier Collado) e Margarita (Cristina Fernandez) e diventare così la moglie di Antonio De Carvajal e Cifuentes (Tomy Aguilera), imparentato con la famiglia reale, la Lujan accetterà immediatamente la proposta di nozze, con il giovane che si impegnerà fin da subito nella ricerca di un prete che possa unirli di fronte a Dio senza il consenso dei loro genitori.

Una volta trovato il sacerdote, Curro e Martina decideranno quindi di fuggire in piena notte, al fine di avere un po’ di ore di vantaggio rispetto a quando tutti i residenti de La Promessa si renderanno conto della loro sparizione. Nel giorno previsto per la fuga qualcosa andrà però storto e Martina sembrerà svanita nel nulla…

La Promessa, spoiler: Martina svanita nel nulla!

Oltre a Fernando, Margarita, Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro), il primo a preoccuparsi della sparizione di Martina sarà proprio Curro, che si impegnerà nelle ricerche, aiutato anche dal padre Lorenzo (Guillermo Serrano), poiché avrà paura che alla sua amata sia successo qualcosa di grave.

Nel corso della notte, nessuno riuscirà però a trovare la Lujan, che riapparirà a sorpresa il giorno successivo completamente ubriaca e fuori di sé. Piuttosto confusa, la ragazza si rifiuterà di parlare con tutti quanti, Curro compreso, e finirà per confessare al dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) di essersi rinchiusa di sua iniziativa nella legnaia e di aver bevuto tanto per dimenticare le sue pene.

La Promessa, trame: la confusione di Martina

Un malessere, quello di Martina, che farà immediatamente intuire ai telespettatori che cosa le è successo: pur essendo innamorata di Curro, la ragazza non sarà riuscita a voltare le spalle ai propri genitori, entrati da tempo in una crisi economica dalla quale potranno certamente risollevarsi qualora lei accettasse di sposare Antonio. Tuttavia, pur essendo confusa sul da farsi, Martina non si sarà ancora rassegnata del tutto all’idea di sposare l’uomo che ama davvero, ma al tempo stesso sarà incapace di gestire l’intera situazioni per via della forte pressione che sentirà su di sé.

E così mentre Cruz cercherà ancora una volta di metterci lo zampino, non volendo che Martina diventi la sposa di Antonio per evitare che Fernando e Margarita si imparentino con la famiglia reale, Alonso inizierà ad avere dei dubbi sulla protezione concessa fino a quel momento alla nipote, ricordando alla stessa Cruz che anche loro, in passato, hanno fatto sposare Manuel (Arturo Sancho) con Jimena (Paula Losada) per un puro interesse economico.

Tutto questo accadrà mentre Curro si struggerà dal dolore perché non comprenderà il dietrofront di Martina circa la loro fuga d’amore… Seguici su Instagram.