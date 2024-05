La Promessa anticipazioni: Curro e Martina decidono di sposarsi in gran segreto

In che modo si può fuggire da un matrimonio combinato con un uomo che non ami? Sposando quello per il quale il tuo cuore batte davvero. È questa l’idea che avrà Martina de Lujan (Amparo Pinero) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Un’iniziativa che partirà da una romantica dichiarazione romantica di Curro de la Mata (Xavi Lock)…

La Promessa, news: Martina e il matrimonio con Antonio

Fin da quando hanno messo piede a La Promessa, Fernando (Javier Collado) e Margarita (Cristina Fernandez) hanno spinto la figlia Martina a raccontare agli zii Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) per quale ragione è scappata da Madrid. A quel punto, la giovane ha dunque dovuto confessare di essere stata colta in flagrante mentre baciava ad una festa Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera), il promesso sposo di Beatriz Oltra (Cristina Martinez), generando un vero e proprio scandalo.

Una volta ammesso che i genitori hanno cercato di allontanarla dalla capitale per mandarla a studiare a Parigi, dove invece ha fatto sì che andasse con la sua identità la cugina Leonor (Alicia Bercan), Martina dovrà fare i conti con un vero e proprio imprevisto poiché, in seguito al loro bacio, Antonio si sarà preso una vera e propria cotta per lei è sarà più che mai intenzionato a sposarla. Nozze che, neanche a dirlo, andranno benissimo a Fernando e Margarita poiché così potranno riacquistare il prestigio perso con lo scandalo e risollevarsi da una situazione economica non proprio idilliaca…

La Promessa, trame: Martina non vuole sposare Antonio e…

Ovviamente, appena scoprirà di essere il mezzo con il quale i genitori vogliono risolvere i loro debiti, Martina si rifiuterà di procedere con il matrimonio con Antonio, dichiarando a più riprese di voler sposare, un giorno, l’uomo che ama davvero.

Anche Cruz, peraltro, sarà contraria a tali nozze e vorrà impedirle, ciò per evitare che gli “odiati” Fernando e Margarita acquisiscano maggiore prestigioso rispetto a lei e Alonso nella società che conta (visto che Antonio si rivelerà essere imparentato con la casata reale).

Intanto Martina si scontrerà a muso duro sia con Fernando e sia con Margarita. Nel bel mezzo di un aspro litigio, la Lujan non avrà infatti parole dolci per Margarita e le dirà che avrebbe preferito di gran lunga avere come madre Cruz, poiché la zia l’ha sempre sostenuta a differenza sua. Parole che non piaceranno affatto a Margarita e che aumenteranno la sua acredine nei confronti della manipolatrice Cruz.

La Promessa, spoiler: Curro e Martine sposi in gran segreto?

In ogni caso, uno scossone alla storyline verrà dato proprio da Curro che, oltre a rinnovarle il suo amore, proporrà con successo a Martina di diventare sua moglie, asserendo che a quel punto Fernando e Margarita non potranno obbligarla a diventare la moglie di Antonio, dato che per legge nessuno può avere un doppio coniuge. Idea rischiosa che, però, piacerà a Martina, certa del fatto che sia proprio Curro l’uomo con il quale vuole passare il resto della sua vita.

Per poter attuare il loro piano e sposarsi in gran segreto, i due piccioncini inizieranno quindi a valutare bene il da farsi, a partire dalla scelta di un sacerdote disposto a sposarli senza il consenso dei loro parenti. Così, per convincerlo, decideranno di dirgli che hanno già fatto l’amore cadendo nel “peccato”.

Resta dunque da capire se, alla fine, riusciranno a coronare il loro sogno d’amore oppure se qualcuno ci metterà lo zampino per far saltare tutto quanto… Seguici su Instagram.