La promessa, anticipazioni e trama 28 maggio 2024: la servitù non sopporta Feliciano!

Anticipazioni puntata La promessa di martedì 28 maggio 2024

Rientrati da Puebla de Tera, Pia e Romulo vengono a scoprire che il giovane Feliciano è stato ingaggiato come valletto a la Promessa senza essere stati consultati. In generale, il giovane si trova a dover subire l’ostilità dei membri della servitù. Curro decide di partire per visitare sua madre, ma lo dice solo a Jana. Cruz tenta di mettere zizzania tra Martina e i suoi genitori per impedire le sue nozze, riuscendo a portare la nipote dalla sua parte.

Abel spiega a Salvador che l'oftalmologo di cui gli aveva parlato è in procinto di arrivare a Lujan e che ha acconsentito a visitarlo. Jimena chiede a Manuel di andare a vivere a Madrid. Manuel cerca di comprendere il senso dell'ostilità nata tra Jana e Abel, ma non riesce ad evitare le discussioni tra loro…