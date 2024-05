La promessa, anticipazioni e trama 29 maggio 2024: Petra protesta con Pia, che però…

Anticipazioni puntata La promessa di mercoledì 29 maggio 2024

Jana apprende da Jimena dell’intenzione di trasferirsi insieme al marito a Madrid e tenta di nascondere il suo dispiacere, pur riconoscendo che, forse, è meglio così se vuole dimenticarlo. Mauro e Salvador affibbiano a Feliciano i lavori più duri e sgradevoli; Feliciano tenta invano di opporsi. Petra protesta con Pia per i compiti affidati al fratello, più adatti a un garzone che a un valletto, e se la prende con Romulo e Pia che – a suo dire – si vogliono vendicare di lei. Pia le spiega che il vero problema sta nell’inesperienza di Feliciano e che, se lei non fosse intervenuta, non sarebbe mai stato ingaggiato.

Candela sembra riuscire a trovare una soluzione strana e potenzialmente pericolosa ai problemi di Don Carlos con la sua cattivissima figlia. Simona inutilmente tenta di farle cambiare idea. Margherita si sfoga con Fernando per il comportamento di Martina nei confronti della corte che le fa Antonio de Carvajal y Cifuentes, ma lui sembra essere ottimista…