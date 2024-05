La promessa, anticipazioni e trama 3 giugno 2024: un legame che cresce…

Anticipazioni puntata La promessa di lunedì 3 giugno 2024

Cruz, su avviso di Petra, si reca nella camera di Simona e Candela per capire se ci sia davvero un uomo al suo interno, ma Teresa riesce a portare via Orengo per il rotto della cuffia. Abel fa visita Jimena che gli dice che il suo malore è iniziato dopo una discussione avuta con Manuel. Abel fa i complimenti a Jana per la diagnosi da lei fatta. Fernando tenta di fare pace con Martina e, dopo averle ricordato un fatto della sua infanzia, e le spiega che è suo dovere sposare Antonio.

Jana non riesce a rassegnarsi all'idea che Salvador possa restare cieco, mentre Maria chiede di fare una colletta per raccogliere i soldi necessari per l'operazione. Martina parla con Cruz riguardo al fatto che Beatriz voleva vendicarsi per averle sottratto il fidanzato. Lorenzo e Cruz intendono sfruttare Beatriz per sabotare il matrimonio di Martina. Ramona si sveglia. Martina dice a Curro di essere disperata perché i suoi genitori vogliono farle sposare a tutti i costi il figlio del duca. Curro a quel punto le chiede di sposarla!