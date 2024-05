La promessa, anticipazioni e trama 30 maggio 2024: Alonso affronta Manuel

Anticipazioni puntata La promessa di giovedì 30 maggio 2024

Tra Margarita e Martina la discussione diventa molto accesa, tanto che Cruz dovrà intervenire in difesa della nipote. Abel chiede lumi sul farmaco che Jana avrebbe usato per salvare Simona dall’idropisia. Lei chiarisce tutto ma l’atteggiamento del medico la innervosisce e si fa salvare da Curro, che intanto era tornato dalla visita alla madre in sanatorio. Petra ha istruito alla perfezione Feliciano per farlo diventare un lacchè, ma il ragazzo commette uno sbaglio di fronte alla marchesa.

Lorenzo spinge Curro a sostenere Martina nella guerra contro i suoi genitori, ma lei pensa di cedere perché ormai è stanca della situazione che si è venuta a creare. Tra Simona, Candela e Don Carlos le cose non vanno benissimo: il russare del maestro non le fa dormire e rischia anche di farli scoprire. Feliciano capisce perché tutti lo trattano male. Alonso, dopo aver appreso da Cruz che Jimena e Manuel vogliono trasferirsi a Madrid, va ad affrontare il figlio…