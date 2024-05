La vita che volevi, serie tv Netflix con Vittoria Schisano e Giuseppe Zeno

Vittoria Schisano, affiancata da Giuseppe Zeno, debutta oggi (29 maggio 2024) su Netflix con La vita che volevi, miniserie scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta (noti autori di molte fiction di successo su Rai 1) che affronta il delicato tema della transizione di genere.

La serie è composta da sei episodi della durata di 50 minuti ciascuno e racconta la vicenda di Gloria (Schisano), una donna convinta di aver trovato la gioia a Lecce, dove ha avviato una piccola agenzia turistica e ha trovato l’amore accanto a Ernesto (Michele De Virgilio). Ma la sua tranquillità viene sconvolta dall’inaspettato arrivo di Marina (Pina Turco), un’amica dell’università a Napoli la cui presenza riporta alla luce un passato che Gloria preferirebbe dimenticare.

Marina arriva con i suoi figli, Andrea (Nicola Bello) e Arianna, avuti da precedenti relazioni, e porta con sé anche un terzo figlio in arrivo, di cui il padre è Pietro (Alessio Lapice), un giovane dall’animo passionale e forse anche pericoloso. Gloria si trova così ad affrontare il dilemma se riallacciare i rapporti con Marina o lasciarsi alle spalle quel capitolo della sua vita.

Marina custodisce numerosi segreti e ben presto entra in scena Sergio (Giuseppe Zeno), il padre di Arianna, un uomo dal carattere saldo e subito diffidente nei confronti di Gloria. Per la protagonista è giunto il momento di confrontarsi con le scelte che ha fatto e con ciò che desiderava davvero nella vita, aprendo così la strada alla scoperta che la felicità può giungere quando meno te lo aspetti e che l’amore rappresenta la forza suprema che rende la vita degna di essere vissuta.

Nel cast diretto da Ivan Cotroneo troviamo Vittoria Schisano nel ruolo di Gloria, che, come il suo personaggio, nel 2011 ha intrapreso il percorso di transizione di genere. Pina Turco interpreta Marina, ex amica di Gloria, che non la segue in Spagna quando deve affrontare il percorso di transizione. La donna riappare nella sua vita dopo anni con i suoi due figli e incinta di un terzo. Giuseppe Zeno è Sergio, il padre di Arianna, figlia di Marina. Raggiunge Lecce per portare a casa sia Arianna che Andrea. Alessio Lapice interpreta Pietro, il padre del bambino che Marina porta in grembo, un uomo dal carattere violento da cui Marina sta scappando. Nicola Bello è Andrea, figlio di Marina. Bianca Nappi interpreta l'Ispettore d'Auria. Bellarch è Eva, amica di Gloria, per cui lavora. Francesco Pellegrino interpreta Alessandro Priori, prima della transizione. Infine Michele De Virgilio è Ernesto, l'amante di Gloria.