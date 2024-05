Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, cast e trama della fiction di Rai 1 con Stefano Accorsi

In occasione del 150° anniversario della nascita a Bologna il 25 aprile 1874, stasera e domani (20 e 21 maggio 2024) Rai 1 trasmetterà Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, una miniserie concepita per celebrare il genio imprenditoriale e inventivo italiano di Guglielmo Marconi. Mescolando elementi biografici e intrighi da spy-story, la serie si propone di svelare aspetti inediti del vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 1909.

Nel tumulto del 1937, con i venti della guerra che soffiano su un’Europa divisa tra regimi autoritari e democrazie liberali, Guglielmo Marconi (interpretato da Stefano Accorsi), celebre inventore e imprenditore, trova il suo equilibrio tra nuovi esperimenti scientifici, impegni istituzionali e il calore della sua famiglia: la moglie Maria Cristina (Cecilia Bertozzi) e la loro figlia Elettra (Carolina Michelangeli).

La storia prende una piega intrigante quando una giovane e ambiziosa giornalista italo-americana, Isabella Gordon (Ludovica Martino), riesce a ottenere un’intervista esclusiva con Marconi, apparentemente come parte di una serie di film dedicati ai grandi italiani. Tuttavia, dietro le quinte, Isabella ha stretto un patto con il regime fascista, fornendo informazioni sul lavoro di Marconi al suo amante, il funzionario dell’OVRA Achille Martinucci (Alessio Vassallo), braccio destro del Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai (Flavio Furno). Martinucci sospetta che Marconi stia segretamente sviluppando un’arma potenzialmente letale, il cosiddetto “raggio della morte”, e vuole servirsi delle informazioni di Isabella per spiare il famoso scienziato.

Durante l’intervista, Marconi ripercorre i momenti salienti della sua vita, ignaro dei loschi piani della giornalista. Tuttavia, quando scopre le vere intenzioni di Isabella, si rende conto del pericolo imminente. Nel frattempo, la giornalista ha stretto un accordo con una spia americana, promettendo di fornirgli informazioni su Marconi in cambio di un passaporto e una via d’uscita dall’Italia.

Marconi si trova così costretto a mettere in gioco tutto per proteggere un terribile segreto che condivide con il geniale scienziato Enrico Fermi (Niccolò Senni), coinvolto in esperimenti sulla radioattività. Deve anche cercare di salvare la stessa Isabella Gordon dai pericoli che incombono su di lei. Tra rischi e inganni, Marconi si trova immerso in una lotta per la sopravvivenza e la preservazione della sua scoperta, mentre cerca disperatamente un equilibrio tra il dovere verso la sua patria e la sua coscienza scientifica.

Nel cast guidato da Stefano Accorsi, che porta in scena il protagonista Guglielmo Marconi, troviamo Ludovica Martino (Isabella Gordon), Nicolas Maupas (che riveste i panni del giovane Marconi), Alessio Vassallo (Achille Martinucci), Flavio Furno (Giuseppe Bottai), Cecilia Bertozzi (Maria Cristina Marconi) e Massimo De Santis (Umberto De Riva). E ancora: Pietro Ragusa (Jonathan Heist), Niccolò Senni (Enrico Fermi), Carolina Michelangeli (Elettra), Simonetta Solder (Annie), Matteo Sintucci (Alfonso Marconi) e Sarah Short (Daisy). Infine, Paolo Giangrasso è Giuseppe Marconi, mentre Fortunato Cerlino veste i panni di Benito Mussolini.

La serie, composta da due prime serate, è diretta da Lucio Pellegrini, mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati elaborati da Salvatore De Mola e Bernardo Pellegrini. Marconi – L'uomo che ha connesso il mondo è una coproduzione di Stand By Me e Rai Fiction.