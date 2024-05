Tempesta d’amore: André lascia il Fürstenhof. E Helene… | Anticipazioni italiane

Continuano le difficoltà in amore per André Konopka (Joachim Lätsch)! Dopo anni di relazioni naufragate, lo chef sembrava aver finalmente trovato la donna giusta con Helene Richter (Sabile Werner). Peccato solo che tutto sembrerà essere contro il loro amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André e Helene hanno un appuntamento galante

Tanto diversi quanto complementari, André e Helene sembrano essere fatti l’uno per l’altra. Peccato solo che ci abbiano messo dei mesi per capirlo e che, anche quando hanno finalmente accettato i propri sentimenti, non abbiano avuto la forza di dichiararsi…

Come sappiamo, alla fine i due innamorati troveranno comunque il coraggio di aprirsi il proprio cuore, confessandosi reciprocamente ciò che provano. Una dichiarazione a cui è subito seguito un appuntamento romantico. La strada verso una relazione sarà però ancora molto molto lunga…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André parte per il Sudafrica

Come vi abbiamo anticipato, l’appuntamento appuntamento di Konopka e della Richter sarà tutt’altro che idilliaco: se inizialmente i due sembreranno avvicinarsi notevolmente, infatti, ben presto sarà chiaro che le loro aspettative per la loro prima serata insieme saranno molto diverse. E, purtroppo, non ci sarà tempo per un secondo tentativo!

L’indomani André lascerà infatti Bichlheim per un lungo viaggio in Sudafrica. Lo chef pianifica infatti da tempo di trascorrere alcune settimane in compagnia del figlio Simon (René Oltmanns), trasferitosi nel Paese africano da anni insieme alla moglie Maike (Marie-Ernestine Worch). E, inutile dirlo, questo viaggio sarà l’ultima cosa di cui il rapporto tra Konopka e Helene avrà bisogno!

Riuscirà il loro amore a sopravvivere alla distanza? Oppure la loro relazione sarà finita ancora prima di iniziare? Seguici su Instagram.