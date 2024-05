Tempesta d’amore: André tradisce il segreto di Helene su Gerry! E Max… | Anticipazioni italiane

Per decenni Helene Richter (Sabile Werner) si è tenuta dentro un terribile segreto che ha condizionato i suoi rapporti coi figli. Se fino ad ora solo André Konopka (Joachim Lätsch) era al corrente di ciò che tormenta la donna, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la verità verrà finalmente fuori. E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene si confida con André

Dopo un inizio a dir poco difficile, nelle ultime settimane i rapporti tra André e Helene sono decisamente migliorati, tanto che è proprio allo chef che la donna ha confidato il suo più grande segreto: si ritiene responsabile del deficit cognitivo del figlio Gerry (Johannes Huth). Un peso sulla coscienza che la condiziona da tutta la vita…

Come sappiamo, Konopka ritiene ingiustificati i sensi di colpa della Richter ed è arrivato a contattare il vecchio ginecologo che seguì l’amica durante la sua prima gravidanza nella speranza di riuscire a tranquillizzare quest’ultima. Un compito riuscito a metà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André tradisce il segreto di Helene

L’argomento tornerà di attualità nei prossimi giorni, quando tutta l’apprensività di Helene nei confronti di Gerry riemergerà nel contesto del dramma che sta vivendo Shirin (Merve Cakir). Come sappiamo, quest’ultima – rimasta cieca in seguito ad un incidente – verrà oppressa di attenzioni dal fidanzato… che verrà ulteriormente fomentato da Helene!

Furioso per il comportamento della madre, Max si sfogherà con André, facendo una scoperta inaspettata. Complice un eccessivo dosaggio di sonniferi che lo porterà a perdere il controllo, lo chef si lascerà infatti sfuggire col fitness trainer il vero motivo dell’iperprotettività di Helene nei confronti di Shirin e Gerry: la donna si ritiene responsabile del deficit cognitivo di quest’ultimo!

Sarà così che Max verrà a conoscenza del segreto della madre, restandone comprensibilmente sconvolto. E a quel punto le frustrazioni da lui vissute durante tutta l'infanzia torneranno a galla, portando il ragazzo ad un confronto con Helene che segnerà per sempre il loro rapporto…