Tempesta d’amore, anticipazioni dal 3 al 7 giugno 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2024

Alexandra fa visita ad Eleni e si rende conto che la ragazza non ha alcun ricordo del suo incidente né dei problemi di Markus con la giustizia.

Al settimo cielo per aver scoperto che i rispettivi sentimenti sono corrisposti, André e Helene si danno appuntamento per un incontro romantico prima della partenza dell’uomo per il Sudafrica. Peccato solo che i due abbiano delle aspettative molto diverse…

Benché abbia ancora delle fatture da saldare per il matrimonio di Josie, Erik vuole fare colpo su Yvonne con un regalo costoso. E così l’uomo pensa bene di scommettere una grossa somma su una corsa di cavalli…

Valentina è sempre più legata alla sua anziana paziente – la signora Koch – e desidera restaurare un luogo molto speciale per la donna: una piccola casa in riva al lago. Peccato solo che le manchi il denaro necessario e nessuno voglia aiutarla…

Grazie ad un inaspettato colpo di fortuna, Erik riesce a vincere una grossa somma e riesce a sorprendere Yvonne. Consapevole del fatto che il denaro non durerà a lungo, però, l’uomo decide di candidarsi per la posizione di direttore amministrativo lasciata vacante da Paul…

Con grande sorpresa di Valentina e Michael, la signora Koch regala loro la casetta sul lago. Mentre il medico è determinato a rifiutare la generosa donazione, la Saalfeld è di tutt’altra opinione.

Sia Robert che Christoph sembrano essere d’accordo ad assumere nuovamente Erik come direttore amministrativo. Poco dopo, però, la situazione cambia…

Eleni non riesce a comprendere perché Markus non le faccia visita in ospedale, ma poi inizia a recuperare frammenti di ricordi sul suo incidente…

Max e Leander incontrano casualmente Vanessa e Carolin, dando vita ad una situazione decisamente imbarazzante per il personal trainer.

Valentina si butta con tutte le forze nel progetto della casa sul lago, ma tutto sembra giocare contro di lei. Proprio quando sta per perdere le speranza, però, la ragazza riceve un aiuto inaspettato…

Alexandra continua a mentire ad Eleni riguardo alla reale situazione di Markus e così la ragazza chiede informazioni a Christoph!

Gerry vuole sorprendere Shirin con un regalo di compleanno molto particolare, finendo per mettere involontariamente nei guai Max…

Shirin è determinata a completare una formazione come massaggiatrice, in modo da poter avviare una nuova carriera nonostante la sua cecità.

Con grande gioia di Valentina, Michael promette di aiutarla nel progetto della casa sul lago. I due sono sempre più vicini…