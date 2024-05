Tempesta d’amore: Christoph capisce che Markus ricatta Alexandra e… | Anticipazioni italiane

Una nuova, appassionante fase del triangolo tra Christoph (Dieter Bach), Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer) sta per avere inizio! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Saalfeld capirà infatti che la sua amata viene ricattata dal marito. E la sua reazione sarà terribile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra lascia Christoph

Da quando ha ritrovato Alexandra, Christoph è assolutamente convinto che quest’ultima sia la donna della sua vita. Una certezza che la Schwarzbach sembrava condividere, tanto da aver deciso di lasciare il marito per iniziare una relazione con Saalfeld. Markus, però, non ha nessuna intenzione di rinunciare alla moglie.

Pur di salvare il proprio matrimonio, Schwarzbach ha dunque ricattato la donna, minacciando di mandare lei e Christoph in prigione se non dovesse tornare sui suoi passi. E così – seppur con il cuore a pezzi – Alexandra non ha avuto altra scelta che lasciare il suo amato e tornare a Markus. Una decisione che Christoph non è però disposto ad accettare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph capisce che Alexandra è sotto ricatto

Sconvolto per la scelta di Alexandra, Christoph tenterà in ogni modo di convincere quest’ultima a non rinunciare al loro amore. Tutto, però, sarà inutile! Non potendo rivelare la verità al suo amato, la Schwarzbach chiuderà il discorso sostenendo di voler salvaguardare la sua famiglia. Una spiegazione tutt’altro che soddisfacente.

Già certo che la donna gli stia nascondendo qualcosa, Christoph si renderà conto di come Alexandra soffra per la loro lontananza. E così – anche grazie ad una conversazione con Paul (Sandro Kirtzel) – Saalfeld intuirà che Markus tiene in scacco la donna…

Il risultato? Determinato a riprendersi la donna che ama, Christoph deciderà di distruggere Markus una volta per tutte! Peccato solo che quest'ultimo abbia la stessa intenzione nei suoi confronti…