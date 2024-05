Tempesta d’amore: Eleni convince Markus a rinunciare ad Alexandra! Ma poi… | Anticipazioni italiane

Al cuor non si comanda, né reprimendolo tantomeno né forzandolo. Ne è assolutamente convinta Eleni (Dorothée Neff), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore riuscirà anche ad aprire gli occhi al padre Markus (Timo Ben Schöfer). Un imprevisto, però, cambierà di nuovo le carte in tavola… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus ricatta Alexandra

Da trent’anni Markus e Alexandra (Daniela Kiefer) sembravano la coppia perfetta… almeno fino a che lei non si è innamorata di Christoph (Dieter Bach)! Non riuscendo a reprimere i propri sentimenti per quest’ultimo, la donna ha deciso di chiudere il proprio matrimonio, seppur dispiaciuta per il dolore che avrebbe arrecato al marito. Proprio allora, però, si è resa conto che quest’ultimo non è l’uomo buono che sembrava…

Per nulla disposto a vedersi strappare la moglie dal rivale di sempre, Markus tirerà infatti fuori un lato “dark” fino ad ora tenuto nascosto alla coniuge: rivelerà di aver conservato per decenni le prove del fatto che quest’ultima corruppe un professore per ottenere l’abilitazione professionale come avvocato. Prove che intende rendere pubbliche se la donna non dovesse tornare immediatamente da lui!

Sconvolta, Alexandra sprofonderà nella disperazione e penserà ad una via d’uscita da quella situazione impossibile. Nel frattempo, però, cercherà di godersi fino in fondo il tempo che le resta insieme a Christoph…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus rinuncia alla vendetta

Più innamorata che mai, la Schwarzbach trascorrerà dunque con l’amante delle indimenticabili ore all’insegna di romanticismo e passione. E sarà proprio durante uno di questi incontri che i due piccioncini verranno visti casualmente da Eleni…

Ebbene, vedendo la madre insieme a Christoph, la ragazza si renderà finalmente conto di quanto i due si amino davvero. E così, seppur addolorata all’idea di vedere la loro famiglia sfasciarsi, la giovane Schwarzbach farà a Markus un appello inaspettato: lasciare andare Alexandra per permetterle di essere felice al fianco dell’uomo che ama! Un appello che non resterà inascoltato…

Markus resterà infatti così colpito dalle parole della figlia, da capire che il proprio ricatto renderebbe solo tutti infelici: non può infatti costringere la moglie ad amarlo e rischia solo di distruggere quanto di buono c’è stato nel loro matrimonio. Proprio quando l’uomo avrà ormai deciso di rinunciare al suo piano, però, accadrà qualcosa che cambierà tutto… Seguici su Instagram.