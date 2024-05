Tempesta d’amore: Josie e Paul decidono di lasciare il Fürstenhof! Ecco dove andranno… | Anticipazioni italiane

Dopo aver affrontato mille peripezie, Josie Klee (Lena Conzendorf) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) si sono finalmente ritrovati, decidendo di sposarsi. E nelle prossime puntate italiane i protagonisti della diciottesima stagione di Tempesta d’amore prenderanno una decisione importantissima per il loro futuro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie riceve un’offerta di lavoro

Ci è voluto (molto) tempo, ma Paul e Josie sembrano finalmente essere vicini al loro meritatissimo happy end. Più innamorati e uniti che mai, i due protagonisti stanno infatti progettando una vita insieme, partendo dal matrimonio. E anche da un punto di vista professionale le belle notizie non mancheranno…

Nei prossimi giorni la Klee riceverà infatti un’incredibile offerta: lavorare per Thibault de Laleu (Jürgen Fischer), uno dei migliori maître chocolatier al mondo. Peccato solo che il posto di lavoro sia a Lisbona e la data di inizio immediata! Josie sarà davvero disposta a lasciare il Fürstenhof e Paul?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie e Paul verso Lisbona

Sopraffatta dalla situazione, la ragazza si rivolgerà al fidanzato, che non solo si attiverà immediatamente affinché la Klee possa terminare anticipatamente il suo tirocinio con André (Joachim Lätsch), ma si dirà subito pronto a seguire la sua amata a Lisbona!

Al settimo cielo, Josie e Paul si prepareranno dunque ad iniziare una nuova vita in Portogallo, dove – tra l’altro – vive già la piccola Luna, la bimba concepita da Paul insieme a Jessica (Isabell Ege) alcuni anni fa. Lieto fine dunque in arrivo?

Per ora vi anticipiamo che i due protagonisti dovranno ancora affrontare un duro ostacolo prima di potersi godere il loro happy end…Seguici su Instagram.