Tempesta d’amore: Josie riceve un’offerta di lavoro da sogno! Ecco dove… | Anticipazioni italiane

Il (meritatissimo) lieto fine della protagonista della diciottesima stagione di Tempesta d’amore sta finalmente per arrivare! Dopo aver trovato l’amore della sua vita, nelle prossime puntate italiane della soap Josie Klee (Lena Conzendorf) realizzerà infatti anche il suo grande sogno professionale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie accusata di truffa

Cuoca di grande talento, ma – soprattutto – eccelsa creatrice di praline di cioccolato, Josie è indubbiamente un astro nascente della pasticceria. La giovane età – unita ad una feroce concorrenza – le sta però al momento impedendo di spiccare il volo a livello professionale.

E così, nella speranza di risollevare le sorti del suo amato Caffè Liebling e di far conoscere le sue praline, la ragazza ha accettato di commettere una piccola truffa insieme ad André (Joachim Lätsch): quest’ultimo si è iscritto ad un importante concorso di praline di cioccolato, con l’intenzione però di usare le creazioni della sua allieva!

Ebbene, inizialmente tutto sembrerà andar liscio, tanto che le praline di Josie otterranno il primo premio. Peccato solo che il giudice di gara – Thibault de Laleu (Jürgen Fischer) un importantissimo maître chocolatier a livello mondiale – si accorgerà dell’inganno e accuserà sia la Klee che Konopka di truffa! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie riceve un’offerta di lavoro a Lisbona

A quel punto la carriera della giovane pasticciera sembrerà essere stata definitivamente stroncata ancora prima di iniziare. Il suo talento, però, non solo la salverà, ma le permetterà anche di ottenere una chance incredibile!

Colpito dalla qualità delle praline realizzate da Josie, Thibault de Laleu inviterà infatti quest’ultima a Parigi per un workshop privato presso la sua pasticceria. Una sorpresa a cui ne seguirà un’altra: dopo aver visto la Klee all’opera, deciderà di offrirle un posto di lavoro da sogno nel suo Cafè di Lisbona!

Josie sarà disposta a lasciare il Fürstenhof per la carriera? E cosa ne sarà del suo amore con Paul? Seguici su Instagram.