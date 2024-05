Tempesta d’amore: Josie e Paul escono di scena (dopo un’ultima sorpresa) | Anticipazioni italiane

Un momento tanto atteso – e, al contempo, temuto – è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Dopo aver affrontato mille ostacoli pur di stare insieme, i due protagonisti della diciottesima stagione usciranno infatti di scena dopo delle nozze da sogno. Prima, però, ci regaleranno un’ultima sorpresa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie chiede a Erik di adottarla

È trascorso ormai più di un anno e mezzo dal debutto della diciottesima stagione di Tempesta d’amore sui teleschermi italiani. Un’annata che è ormai giunta al suo atto finale. Ormai convolati a giuste nozze, i due (quasi ex) protagonisti Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) si stanno infatti preparando a lasciare Bichlheim per iniziare una nuova vita insieme a Lisbona. Un addio che sarà per entrambi dolceamaro…

Come sappiamo, oltre all’amore della sua vita, al Fürstenhof Josie ha anche trovato in Erik (Sven Waasner) il padre che non aveva mai avuto, stringendo con lui un legame che va ben oltre Il patrimonio genetico. Nemmeno la scoperta di non essere consanguinei ha infatti potuto minare il loro rapporto.

E così, ben sapendo quanto l’uomo teme di perderla dopo la sua partenza per Lisbona, la ragazza ha deciso di fargli un regalo inaspettato: farsi adottare da lui, in modo da diventare ufficialmente sua figlia!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul e Josie escono di scena

Appena prima della sua tanto attesa partenza per Lisbona, Erik e Josie andranno dunque davanti ad un giudice, diventando ufficialmente padre e figlia anche di fronte alla legge. Un passo che cementerà ulteriormente il loro rapporto.

A quel punto Josie e Paul potranno finalmente pensare al loro futuro insieme senza rimpianti. E così – dopo una bellissima festa d’addio organizzata dai loro amici – nel corso della puntata 3957 questi due amatissimi personaggi usciranno di scena, passando il testimone ad una nuova coppia di protagonisti: Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag).

Li rivedremo in futuro? Ebbene, la risposta è “sì”! Tra qualche mese, infatti, uno dei due farà ritorno al Fürstenhof per un’occasione davvero speciale… Seguici su Instagram.