Tempesta d’amore: Josie sceglie Erik e rinuncia a suo padre! | Anticipazioni italiane

Conta di più un legame di sangue o dell’anima? È la domanda che si porrà Josie Klee (Lena Conzendorf) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando si troverà inaspettatamente di fronte alla decisione più importante della sua vita… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie trova suo padre

Dopo aver vissuto per mesi nella convinzione che Erik (Sven Waasner) sia suo padre, da qualche settimana Josie ha scoperto l’incredibile verità: non è Vogt il suo genitore biologico, bensì un misterioso ex barman di nome Ricky Müller.

Come sappiamo, questa rivelazione ha messo a dura prova il rapporto tra Erik e Josie, ma alla fine i due si sono ritrovati. Proprio quando tra loro tutto sembrava tornato come prima, però, è accaduto qualcosa di assolutamente imprevisto: Paul (Sandro Kirtzel) ha scoperto l’indirizzo di Ricky Müller! E ora?

Pur sapendo di ferire Erik, Josie deciderà di conoscere di persona l’uomo che ha contribuito a metterla al mondo e partirà dunque per l’Alto Adige, dove il suo padre biologico attualmente risiede. La sua missione, però, le riserverà una sorpresa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie sceglie Erik

Ebbene, effettivamente la ragazza riuscirà a trovare l’uomo, ma – proprio quando starà per approcciarlo – assisterà ad una scena inaspettata: vedrà Ricky Müller insieme ad una donna di cui è chiaramente innamorato.

Il risultato? Josie capirà che rivelarsi all’uomo come sua figlia potrebbe distruggere la sua vita… ma non è tutto! La Klee troverà finalmente la risposta al dilemma che la tormenta ormai da settimane: conta davvero il legame di sangue o è forse più importante il rapporto da lei costruito con Erik? E, inutile dirlo, la risposta sarà la seconda!

Sarà così che Josie lascerà l'Alto Adige per tornare a Bichlheim, dove comunicherà ad un felicissimo Erik di aver capito di non aver bisogno di un altro padre, perché è lui il suo "papà"! Un lieto fine perfetto per questi due personaggi che ci hanno saputo emozionare per mesi…