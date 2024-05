Tempesta d’amore: PAUL e JOSIE, matrimonio da favola tra mille colpi di scena! (anticipazioni e foto) | Puntate italiane

Dopo un’attesa durata oltre un anno e mezzo, anche nelle puntate italiane di Tempesta d’amore è finalmente arrivato il momento del gran finale della diciottesima stagione, che culminerà con il matrimonio dei due protagonisti Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf). Un evento che sarà caratterizzato da colpi di scena e grandi emozioni… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul e Josie si preparano a sposarsi

Era il lontano novembre 2022 quando sui nostri teleschermi andò in onda il fatidico primo incontro tra Paul e Josie. Incontro che ha segnato l’inizio di una bellissima e tormentata storia d’amore che ci sta appassionando da ormai un anno e mezzo, tenendoci col fiato sospeso fino all’ultimo!

Dopo aver superato mille ostacoli, i due protagonisti hanno infatti deciso di convolare a nozze prima di trasferirsi insieme a Lisbona, dove li attende una nuova vita. Proprio quando tutto era ormai pronto, però, Paul è stato sopraffatto dai ricordi della morte della sua prima moglie Romy (Désirée von Delft), arrivando vicino a far saltare tutto.

Ebbene, alla fine un segno del destino ha portato il bel protagonista a trovare il coraggio di affrontare i suoi fantasmi ed il matrimonio verrà dunque confermate. I colpi di scena, però, non sono ancora finiti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul e Josie si sposano tra mille imprevisti

Per queste attesissime nozze si mobiliteranno in tanti, a partire da Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber), i precedenti protagonisti della soap. A quel punto nulla sembrerà più poter rovinare il grande giorno di questi due amatissimi personaggi. Il destino, però, avrà ancora qualche scherzo in serbo…

Eh sì perché non solo la strada che porterà al castello verrà bloccata da una mandria di mucche, ma persino il sacerdote incaricato di celebrare le nozze si ritroverà con l’auto in panne! Insomma, tutto sembrerà essere contro i due protagonisti. Alla fine, però, l’amore trionferà ancora una volta…

Nonostante i numerosi colpi di scena, nel corso della puntata 3950 Paul e Josie riusciranno infatti a sposarsi circondati dall’amore di amici e parenti. E, dopo la romantica cerimonia, ci sarà spazio per i festeggiamenti!

Dopo oltre un anno e mezzo, i due protagonisti della diciottesima stagione avranno dunque il loro meritatissimo happy end, lasciando così il testimone ad una nuova bellissima coppia: Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag)! Seguici su Instagram.