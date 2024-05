Tempesta d’amore: Leander ossessionato dai sentimenti per Eleni! | Anticipazioni italiane

È stato al Fürstenhof che i suoi genitori si sono incontrati ed innamorati. E sempre al Fürstenhof lui stesso troverà l’amore della sua vita. Nonostante il suo scetticismo nei confronti dell’amore, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) si troverà infatti a confrontarsi con dei sentimenti totalmente inaspettati e da lui mai provati prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander ha un legame magico con Eleni

In quasi vent’anni di Tempesta d’amore, il Fürstenhof ha visto la nascita di decine e decine di storie d’amore, alcune delle quali culminate con dei veri e propri happy end da favola. Non tutti, però, credono alla magia romantica dell’hotel a cinque stelle…

Tra questi rientra Leander, il giovane medico nipote di Werner (Dirk Galuba) da poco giunto a Bichlheim per iniziare un lavoro nella clinica di Michael (Erich Altenkopf). Benché sia lui stesso il “frutto” della magia del Fürstenhof (i suoi genitori si conobbero e innamorarono proprio qui), il giovane Saalfeld ha infatti fin da subito dichiarato di non credere a certi sentimentalismi. Un destino beffardo, però, lo farà presto ricredere!

Da poco arrivato a Bichlheim, Leander inizierà infatti ad avere dei sogni incessanti su una giovane donna addormentata in un letto d’ospedale. Come se non bastasse, durante il suo primo giorno di lavoro Saalfeld sentirà un richiamo irresistibile provenire dalla stanza di una giovane paziente… e sarà qui che l’uomo si troverà di fronte alla ragazza dei suoi sogni: Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff)!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander si innamora di Eleni

Sconvolto da quella situazione ai limiti del paranormale, Leander si renderà conto di sentire nei confronti della bella sconosciuta un legame tanto forte quanto inspiegabile. Sarà così il giovane medico – spinto dall’emozione – inizierà a parlare dolcemente alla ragazza, aprendole il proprio cuore. E saranno proprio le parole commosse del giovane Saalfeld a risvegliare Eleni dal coma!

Inutile dire che per il risveglio della Schwarzbach sarà accolto con gioia da tutti: dopo il peggioramento delle condizioni della ragazza, infatti, anche i dottori avevano iniziato a disperare. La reazione di Leander all’accaduto, però, andrà ben oltre l’aspetto professionale…

Nel momento in cui Eleni aprirà gli occhi davanti a lui, infatti, Leander si innamorerà perdutamente di quella bellissima giovane donna. Un sentimento per lui nuovo che non gli darà tregua, nonostante i suoi sforzi per tenerlo sotto controllo.

Sarà così che Saalfeld inizierà a sfruttare ogni occasione per scoprire informazioni sulla sua amata, nonché passare del tempo con lei. E anche la Schwarzbach sembrerà sentire nei suoi confronti un legame che va molto oltre il classico rapporto tra paziente e medico…

Sarà questo l’inizio di una bellissima storia d’amore destinata ad appassionarci per tutta la diciannovesima stagione di Tempesta d’amore, presto al via sui nostri teleschermi in Italia! Seguici su Instagram.