Tempesta d’amore: Eleni si sveglia dal coma grazie all’amore di Leander! | Anticipazioni italiane

Un momento magico (in tutti i sensi) andrà in onda nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, segnando idealmente l’inizio della diciannovesima stagione. Tra pochi giorni assisteremo infatti al primo attesissimo incontro tra i due futuri protagonisti: Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag). Un incontro che averrà in circostanze davvero speciali… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni in coma profondo

Da ormai alcuni giorni al Fürstenhof non si parla d’altro che del terribile incidente di Eleni. Precipitata dalle scale nel tentativo di sedare una lite tra Markus (Timo Ben Schöfer) e Christoph (Dieter Bach), la ragazza è caduta in coma e le sue condizioni non faranno che peggiorare.

Per la disperazione di Alexandra (Daniela Kiefer), nei prossimi giorni Eleni scivolerà infatti in un coma ancora più profondo. E a quel punto solo un miracolo sembrerà poter risvegliare la giovane Schwarzbach…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander tormentato dai sogni su Eleni

Mentre Noah (Timo Ben Schöfer) – da poco arrivato a Bichlheim – e Alexandra si faranno coraggio a vicenda e non lasceranno nulla di intentato per favorire un risveglio della loro amata, qualcun altro sarà ossessionato dal pensiero di Eleni…

Stiamo parlando di Leander, rampollo dei Saalfeld giunto a Bichlheim alcuni giorni fa per avviare una carriera come chirurgo. Ebbene, benché non abbia mai incontrato prima la giovane Schwarzbach, il medico inizierà a venire tormentato da dei sogni misteriosi incentrati su una ragazza in un letto d’ospedale… ragazza che altri non è che Eleni!

Anticipazioni Tempesta d’amore, news italiane: Eleni si sveglia dal coma

Ignaro di chi sia il soggetto di quelle visioni oniriche, Leander si recherà in ospedale per il suo primo giorno di lavoro. E sarà qui che vivrà un’altra esperienza apparentemente inspiegabile: inizierà a sentire un richiamo irresistibile provenire dalla stanza di Eleni!

Sconvolto, inizialmente Saalfeld proverà a ignorare quell’impulso irrazionale, concentrandosi sul proprio lavoro. Tutto, però, sarà inutile. Sempre più tormentato da quel richiamo magico, il giovane medico finirà così per entrare nella stanza, trovandosi di fronte alla ragazza dei suoi sogni. E le sorprese non sono ancora finite…

Incredulo e sopraffatto dall’emozione, Leander inizierà a parlare dolcemente con Eleni… che aprirà improvvisamente gli occhi, uscendo dal coma! E a quel punto le loro vite cambieranno per sempre…

Sarà questo il primo incontro tra i due futuri protagonisti della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore. Occhi dunque puntati sui prossimi episodi di Sturm der Liebe per questo imperdibile momento! Seguici su Instagram.